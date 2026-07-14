Radiografía del bienestar digital en Canarias: el 11,2% de los menores presenta un riesgo suicida elevado

La infancia y la adolescencia en Canarias atraviesan una transformación estructural que va mucho más allá de un simple cambio de hábitos. Este martes, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, junto a Unicef, ha presentado el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Canarias, un documento que actúa como una lente de aumento sobre la realidad de 1.460 estudiantes de diecisiete centros del Archipiélago. Los datos no dejan lugar a la indiferencia: el 21% de los menores canarios presenta síntomas claros de malestar emocional, una cifra significativamente superior al 14,2% de la media nacional.

El impacto en la salud mental es, posiblemente, el hallazgo más alarmante de esta investigación. El estudio vincula directamente el uso problemático de las tecnologías con un aumento del riesgo suicida, que en las Islas alcanza al 11,2% de los adolescentes, frente al 7,1% del conjunto del Estado. Antonio Rial Boubeta, investigador principal del estudio y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, es tajante al definir el alcance de este trabajo: «Tenemos una radiografía, yo le diría una resonancia magnética, pero súper megapotente, que nos dice cómo viven nuestros hijos, cómo sienten y cómo padecen, y eso lo relacionamos con la tecnología».

Una herida emocional invisible

La insatisfacción vital se ha convertido en una sombra para uno de cada cuatro jóvenes isleños. Según el informe, el 26,9% de los adolescentes presenta una satisfacción baja con su vida actual. Esta precariedad emocional es especialmente cruda entre las chicas y los alumnos de la ESO. Rial explica que el terminal móvil a menudo corta la capacidad de introspección: «Lo que tiene que hacer una persona, y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es empezar a conectar consigo misma. Eso es un elemento fundamental para construir una buena salud mental». Cuando esta conexión se rompe por el scroll infinito, las tasas de ansiedad, depresión y somatización se triplican.

La convivencia en la red también proyecta sombras sobre las relaciones afectivas de los menores. El texto revela que el 37,9% de los adolescentes isleños que tienen o han tenido pareja reconocen haber sufrido violencia digital de forma frecuente, manifestada principalmente a través del control de sus amistades en redes sociales, la vigilancia de su ubicación mediante GPS o la revisión no consentida de sus mensajes privados.

Esta hostilidad no es un fenómeno aislado, ya que el estudio sitúa la victimización escolar en Canarias en un 32,9%, casi ocho puntos por encima del promedio nacional. Al respecto, Rial advirtió durante la presentación que el daño psicológico es crítico en las figuras de la «víctima-agresora», un perfil muy habitual en el ciberacoso en el que el riesgo de ideación suicida llega a multiplicarse por cinco.

Educación y UNICEF presentan la primera radiografía del bienestar digital de la infancia y la adolescencia en Canarias. / La Provincia

El móvil en la mesilla

La puerta de entrada a este universo digital es cada vez más precoz. En Canarias, dos de cada tres alumnos de 5º de Primaria ya disponen de su propio teléfono móvil con internet. La media de inicio se sitúa en los 10,69 años, un hito que el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, observa con cautela. Cabrera destaca que este informe «constituye una herramienta de gran valor para la Consejería, porque nos permite conocer mejor la realidad que viven nuestros niños, niñas y adolescentes y seguir mejorando las políticas educativas».

Sin embargo, el peligro no reside solo en el dispositivo, sino en la soledad. Muchos menores regresan a casa y se encuentran solos, con una tableta o un terminal como única compañía. El estudio revela que el 49,8% de los encuestados duerme habitualmente con el móvil en su habitación. Este hábito duplica las probabilidades de desarrollar usos problemáticos y conductas de riesgo.

Entre apuestas y pornografía

El ecosistema digital también expone a los más vulnerables a prácticas ilegales o contenidos nocivos. A pesar de estar prohibido, el 11% de los menores canarios admite haber apostado dinero, ya sea de forma presencial u online. Además, la pornografía «encuentra» a los niños a una edad media de 11,4 años; de hecho, el 44,3% accede a estos contenidos de manera fortuita mientras navega.

En el ámbito de los videojuegos, el 54,1% juega semanalmente, invierto una media de nueve horas a la semana. El riesgo aquí no es solo la adicción, sino los mecanismos de recompensa aleatoria como las «cajas botín» que según los expertos, multiplican por 3,5 el potencial adictivo de estos productos.

La familia como escudo

Ante este panorama, la respuesta no puede ser el aislamiento. Por ello, Rosa Gloria Suárez, presidenta de Unicef Comité Canarias, subraya la importancia del acompañamiento: «La presencia de la tecnología en nuestras vidas es un hecho. No podemos ‘aislar’ a nuestras niñas y niños del mundo digital en el que viven, pero sí podemos y debemos tratar de garantizar su bienestar acompañándolos».

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La mediación parental se revela como el factor de protección más eficaz. El informe advierte que cuando los progenitores utilizan el móvil durante las comidas, el ejemplo negativo hace que los riesgos para sus hijos se dupliquen. Por el contrario, establecer una buena higiene digital, como evitar pantallas en la cena o fuera del dormitorio, reduce drásticamente las tasas de uso disfuncional. La digitalización está redefiniendo cómo crecen las nuevas generaciones, y como señala Juan Miguel Márquez, director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el desafío es lograr que esta transformación «sitúe a las personas en el centro».