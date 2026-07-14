Cae un 2% la compraventa de viviendas en Canarias en mayo

La compraventa de viviendas acentuó su caída en mayo al 7,3% interanual, descenso que fue del 2% en Canarias, y contabilizó 56.462 operaciones, lo que representa la quinta caída consecutiva, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este nuevo ajuste, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 3,4% en lo que va de año, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente que presiona al alza los precios.

Por tipo de vivienda, en mayo descendieron las compraventas tanto de las nuevas como de las usadas. En concreto, las transacciones de vivienda usada, las más numerosas del mercado con un 78,9% del total, descendieron un 7,6% hasta las 44.574 unidades.

En el caso de la vivienda nueva, la caída fue del 6 % hasta las 11.888 operaciones, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94%, y sumaron 52.831 unidades, el 7,2% menos que en mayo de 2025.

Por su parte, las compraventas de vivienda protegida cayeron en menor medida, un 8,2%, hasta las 3.631, y supusieron el 6,4% del total.

Crecen un 6% con respecto a abril

Si se compara con el mes anterior, abril, las transacciones de vivienda arroja una subida del 6% en tasa intermensual.

Todas las categorías de vivienda presentaron subidas respecto al mes anterior.

En el caso de la vivienda libre el incremento fue del 5,8%, mientras que en la protegida fue del 10,2%.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda usada fueron las que más aumentaron con respecto a abril, un 6,7 %, en tanto que las nuevas lo hicieron un 3,8 %.

Acumulan un ajuste del 3,4% en lo que va de año

En el acumulado de los cinco primeros meses del año el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -3,4%.

Tras crecer en 2025 un 11,5% y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5%, que siguió en febrero con un -0,5 %, en marzo con un ajuste del -2,2%, en abril con el -1,8% menos y en mayo la caída se acentuó al -7,3%.

Por régimen, los descensos en el año se extendieron a las compraventas de viviendas libres, -3%, y a las de vivienda protegida, -8,2%.

Entre enero y mayo, la mayor caída de las compraventas se dio en las nuevas, con un ajuste acumulado del 4,4%, mientras que en las de segunda mano el descenso fue del 3,1%.

Cae a doble dígito en 9 comunidades

En mayo, la compraventa de viviendas cayó en quince comunidades autónomas con respecto al mismo mes de 2025 y en nueve de ellas lo hizo a doble dígito.

Los descensos más pronunciados se dieron en Cantabria (–28,6%); Murcia (–19,1%); Illes Balears (–16,8%); La Rioja (-14,3%); Navarra (-14,1%); País Vasco (-12,9%); Comunidad de Madrid (-11,2%); Galicia (-11%) o Comunidad Valenciana (-10,8%).

Las compraventas solo subieron en mayo en Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%).

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas