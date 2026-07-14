El Cabildo de La Palma incentiva el empleo estable con 650.000 euros en ayudas a la contratación indefinida

La estabilidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para La Palma en pleno proceso de recuperación económica tras la erupción volcánica de 2021. Aunque la isla ha experimentado una mejora progresiva del mercado de trabajo en los últimos años, la temporalidad y la necesidad de consolidar empleo de calidad siguen marcando la agenda económica. En este contexto, el Cabildo de La Palma ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 650.000 euros para fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas.

La convocatoria, dirigida a empresas y personas autónomas, permanecerá abierta hasta el próximo 4 de septiembre y pretende incentivar la creación de puestos de trabajo estables, reforzar la competitividad del tejido empresarial y contribuir a consolidar la recuperación económica insular.

Las subvenciones alcanzarán los 5.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa, cuantía que podrá elevarse hasta un máximo de 9.000 euros cuando la contratación corresponda a personas con discapacidad, titulados universitarios o de Formación Profesional que desempeñen funciones acordes a su cualificación, personas inscritas en el registro de afectados por la erupción volcánica o trabajadores destinados a centros ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La iniciativa forma parte de la estrategia insular para favorecer un modelo productivo más diversificado y menos dependiente de sectores estacionales. En los últimos años, el mercado laboral palmero ha mostrado signos de recuperación gracias al impulso de la reconstrucción y a diferentes programas públicos de empleo, aunque las administraciones coinciden en que el gran reto pasa ahora por transformar ese crecimiento en puestos de trabajo permanentes que permitan fijar población y ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes y a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Con esta nueva convocatoria, el Cabildo pretende incentivar que las empresas den el paso hacia la contratación estable, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento del tejido empresarial y la generación de oportunidades laborales de largo recorrido.

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Las solicitudes podrán presentarse a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma y de la plataforma La Palma Emprende, donde también se encuentra disponible toda la información sobre la convocatoria y los requisitos para acceder a estas ayudas.