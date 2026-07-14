Búsqueda desesperada en La Palma: la familia de Airam Concepción cree que sigue vivo y escondido en la isla

La familia de Airam Concepción mantiene una lucha incansable que no entiende de desaliento. Cuando están a punto de cumplirse cinco meses desde que se le perdiera la pista el pasado 16 de febrero en La Palma, coincidiendo con la festividad de Los Indianos tras bajarse de una guagua, su madre, Mercedes Afonso, ha vuelto a lanzar un desgarrador llamamiento en redes sociales para reactivar la colaboración ciudadana.

La principal hipótesis que maneja su entorno es que el joven continúa moviéndose por la geografía palmera. Su padre asegura que Airam ha sido visto hasta en cinco ocasiones desde el pasado mes de mayo. Los supuestos avistamientos se concentran en zonas muy concretas: los municipios de Tijarafe y El Paso, así como los alrededores del Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente.

Dada la condición de autismo del joven, su madre ha realizado una petición crucial a cualquier persona que se cruce con alguien de sus características: "Pedimos que si alguien cree verle, si es posible le haga una foto y nos llame inmediatamente".

Un avistamiento "contundente" de un conocido de la infancia

La esperanza familiar se apoya en indicios sólidos. Según explica Afonso, el rastro de pistas ha sido constante, pero existe un testimonio de máxima fiabilidad que marca un antes y un después en la investigación:

El testigo clave: El pasado 13 de mayo , una persona que conoce a Airam desde que era un niño se cruzó con él y aseguró sin género de duda que se trataba del joven, reconociendo perfectamente uno de sus tatuajes .

El pasado , una persona que conoce a Airam desde que era un niño se cruzó con él y aseguró sin género de duda que se trataba del joven, . Cambio de aspecto físico: Este testigo presencial corroboró que el joven presenta ahora el pelo más largo y barba, un aspecto físico descuidado que coincide con la evolución lógica tras pasar casi cinco meses a la intemperie.

Existen, además, otros testimonios posteriores que sitúan la última pista del joven en torno al 1 de junio. La familia defiende que la marcha de Airam se trata de una fuga provocada directamente por su condición de autismo y altas capacidades.

Piden que quien lo esté refugiando se ponga en contacto

La familia baraja con fuerza la posibilidad de que Airam se esté ocultando de manera voluntaria en entornos rurales de la isla, y sospechan que podría estar recibiendo el cobijo de algún vecino que le esté prestando auxilio (comida o techo) sin conocer realmente la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra ni el hecho de que su familia lo busca desesperadamente.

"Agradecemos esa ayuda si se está produciendo, pero rogamos que se comuniquen con nosotros o con la Policía para que pueda volver a casa", suplican sus padres. Ante cualquier pista fiable, se solicita llamar urgentemente a las fuerzas de seguridad (Guardia Civil o Policía Local) o contactar con los servicios de emergencia a través del 1 1 2.