El Estado activa un segundo concurso para dotar de 700 megavatios el sistema eléctrico de Canarias

El pasado mes de noviembre llegó por fin, con trece años de retraso, el fallo del concurso para la renovación del parque de generación eléctrica con tecnología convencional. Sin embargo, desde el primer momento el Gobierno de Canarias, que se felicitó por el fin de la espera, advirtió de que los proyectos aprobados dejaban un dibujo que no facilitaba la penetración de energías renovables en islas como Gran Canaria y demandó la puesta en marcha de un nuevo proceso de concurrencia que salvara dicha circunstancia.

Este martes, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha anunciado que la propuesta de resolución para la convocatoria de ese segundo concurso sale a exposición pública inicial este mismo martes.

Buena sintonía

La mano derecha de la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen se ha reunido con el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en la sede de la Delegación del Gobierno central de la capital grancanaria. El encuentro ha servido para prolongar la buena sintonía que ha existido entre ambas administraciones en este ámbito durante la actual legislatura.

"Esperemos que este segundo concurso valga para cubrir esos déficits que existen en cada una de las islas en cuanto a la generación de energía y renovar esas centrales que, en algunos casos, cuentan con grupos de generación que superan los 50 años", reconoció Zapata al término de la reunión.

"Esperemos que este segundo concurso valga para cubrir esos déficits que existen" Mariano Hernández Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

En este caso, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha hecho suyas las opiniones que desde noviembre del pasado año -cuando se publicó el concurso- le llegaron desde Canarias. Sobre todo por la preocupación que existe en las Islas de cara a sumar en el proceso de descarbonización mediante una mayor aportación de las fuentes limpias al mix de generación.

Las energías renovables

Hoy en día, las renovables solo son protagonistas del 21% de los megavatios hora generados en los sistemas eléctricos del Archipiélago. Sin embargo, la potencia instalada alcanza hasta el 30%. ¿Por qué ese gap? Primero, porque -a la espera de Salto de Chira- todavía no existe un almacenamiento que permita reservar la energía gestada a partir del viento y el sol.

Y segundo, y no menos importante, porque la obsolescencia del parque de generación térmica -contaminante porque quema petróleo- carece de la flexibilidad que les permita arrancar y parar en un plazo razonable de tiempo para dar entrada a energía limpia.

"Se ha iniciado la tramitación de un proyecto de real decreto para regular los almacenamientos en las Islas"

Con respecto al almacenamiento de energía, se ha iniciado la tramitación de un proyecto de real decreto para regular esta actividad en los territorios no peninsulares. El objetivo es facilitar una mayor integración de las energías renovables, dotar de más flexibilidad al sistema eléctrico y reducir el uso de combustibles fósiles. Una demanda canaria que había ganado intensidad en los últimos años.

Insuficientes

En los últimos años, en buena parte también por la necesaria entrada de más proyectos renovables, los vertidos -energía desaprovechada- de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas han pasado del 4,5% al 16%.

El problema es que en el concurso fallado el pasado noviembre se incluyen numerosas renovaciones de máquinas que aun con la mejor puesta a punto no son capaces de aportar la flexibilidad que se requiere. En el tiempo en que se fabricaron nadie era capaz de imaginar la aceleración que demanda el proceso de descarbonización.

La Gomera 2023

Eso es lo que Zapata hizo llegar días después de conocerse un fallo que, no obstante, el Gobierno de Canarias celebró. Los vetustos grupos de generación con los que se trabaja en las Islas mantienen a estas al borde del apagón en más ocasiones de las tolerables. El que sufrió La Gomera en el verano de 2023 dio pie a la declaración de emergencia energética.

Además, escenarios como el que ha dejado intuir el conflicto desatado por Donald Trump y Netanyahu contra Irán, con el posterior cierre del estrecho de Ormuz, invitan a reducir drástica y rápidamente la dependencia de las energías fósiles.

El concurso

A todo ello debe ayudar el concurso cuyo primer paso ha anunciado Joan Groizard. Los 707,5 megavatios que se repartirán aportarán un respaldo mucho más eficiente a la generación con renovables. Además, las máquinas que surjan de este proceso de concurrencia contarán con una eficiencia superior a la que presentan aquellas a las que sustituirán. Es decir, serán menos contaminantes.

La selección de los proyectos se realizará atendiendo a criterios técnicos, económicos y ambientales. Entre ellos figuran el ahorro de costes, las emisiones de carbono - las instalaciones no podrán superar los 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora - y la ubicación de las centrales.

Menos de 40 años

En el caso de Canarias, penalizará la participación de grupos que superen los 40 años de antigüedad en 2031 y exigirá que las nuevas instalaciones puedan emplear un mínimo del 5% de combustible de origen renovable, siempre que exista disponibilidad para ello.

El proceso de audiencia de la propuesta de resolución por la que se convoca el procedimiento de concurrencia competitiva, abierto hasta el 5 de agosto para la presentación de alegaciones, desembocará en la redacción de unas bases para el nuevo concurso de potencia firme.

707,5 megavatios

Los 820,5 megavatios que se pondrán en liza, 707,5 de ellos en Canarias - 320 para Gran Canaria, 230,5 para Tenerife-La Gomera, 95 para Lanzarote-Fuerteventura, 52 para La Palma y 10 para El Hierro -, se sumarán a los 971 adjudicados en noviembre. Cada megavatio genera en torno a un puesto de trabajo, y tres durante la fase de construcción o preparación.

No se espera que ninguna actuación esté concluida antes del final de 2030. El nuevo concurso anunciado este martes podrá suponer la entrada de nuevos operadores. Tras décadas de monopolio de Endesa, en noviembre se confirmó la llegada a la generación eléctrica de la comunidad autónoma de Disa, Satocan y Sampol.

Abaratar la factura

En el encuentro también se abordó el reciente Real Decreto-ley pendiente de convalidación, que incluye medidas para el sector como la eliminación del impuesto sobre la generación eléctrica. Según Joan Groizard, esta medida permitirá abaratar la factura de la luz para los consumidores y supondrá "un espaldarazo" al sector de las energías renovables.

Además, el proyecto de real decreto que se prepara contempla la adopción del precio medio del mercado eléctrico peninsular del último año móvil para retribuir a la generación renovable.

Se sustituye el precio medio diario del mercado peninsular por el del último año para retribuir a las renovables

Sustituirá al precio diario por el que se rige hasta ahora. De ese modo, los promotores tendrán mayor previsión sobre sus ingresos y apostarán por mantener en funcionamientos sus aerogeneradores aun cuando en ese momento el precio en la Penínsual sea cero o negativo.