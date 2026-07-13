Los tribunales de instancia de Canarias a examen: el Gobierno y los sindicatos revisarán su funcionamiento

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado a las organizaciones sindicales a una reunión el próximo 21 de julio para evaluar la implantación de los tribunales de instancia en Canarias. El encuentro servirá para revisar cómo está funcionando la nueva estructura judicial tras la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La reunión también abordará los aspectos que deben mejorarse después del anuncio de ampliación de la planta judicial por parte del Ministerio. El Gobierno de España aprobó recientemente la creación de 500 nuevas unidades judiciales para 2026, con el objetivo de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. En el caso de Canarias, la previsión comunicada por la Consejería autonómica es de 33 nuevas plazas judiciales.

La revisión se enmarca en los compromisos alcanzados entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y los sindicatos durante la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). El objetivo es contrastar las previsiones iniciales con los datos obtenidos durante los primeros meses de funcionamiento de las fases 1 y 2.

Qué se va a analizar en la reunión

El encuentro permitirá estudiar las cargas de trabajo reales que están asumiendo los nuevos tribunales de instancia, las Oficinas Generales del Registro Civil y las Oficinas de Justicia en los Municipios. La finalidad es comprobar si las dotaciones actuales de personal se ajustan a las necesidades del servicio o si es necesario introducir cambios en las RPT.

La Ley Orgánica 1/2025 introdujo una transformación relevante en la organización judicial, al sustituir el modelo tradicional de juzgados unipersonales por los tribunales de instancia, además de reforzar el papel de las oficinas judiciales y de las oficinas de justicia en los municipios. El Ministerio de Justicia explica que este nuevo modelo organizativo se apoya en tres elementos principales: tribunales de instancia, oficinas judiciales y oficinas de justicia municipal.

La evaluación también deberá tener en cuenta el efecto de las nuevas plazas judiciales anunciadas para Canarias. La incorporación de esos efectivos obligará a revisar la distribución de tareas, la organización interna de las oficinas y la adecuación de las plantillas de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

El impacto de las 33 nuevas plazas judiciales

La ampliación de la planta judicial en Canarias supone un elemento clave en esta revisión. Según la Consejería, el incremento de plazas exigirá analizar de nuevo cómo se organizan los equipos y cómo se reparten las funciones dentro de las oficinas judiciales.

El objetivo es que el crecimiento de la planta judicial no se limite a la creación formal de nuevos órganos o plazas, sino que se traduzca en una mejora efectiva del servicio público. Para ello, la Administración autonómica considera necesario ajustar recursos humanos y materiales a la realidad de cada partido judicial.

La evaluación continua se plantea como un proceso participativo con los operadores jurídicos. La intención es incorporar la experiencia acumulada durante la implantación de las primeras fases y corregir las necesidades detectadas en el funcionamiento diario.

Partidos judiciales incluidos en las primeras fases

La implantación de los tribunales de instancia se ha desarrollado por fases. La fase 1 comprende los partidos judiciales de Arucas, Granadilla de Abona, La Orotava, Icod de los Vinos, Güímar, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera y Valverde.

La fase 2 incluye los partidos judiciales de Arona, San Cristóbal de La Laguna, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Santa María de Guía y Puerto del Rosario.

Tras estas dos primeras etapas, está prevista una fase 3, que será la última del proceso de implantación. La reunión del 21 de julio permitirá analizar qué ha funcionado correctamente y qué elementos deben reajustarse antes de completar el despliegue.

Qué son las RPT y por qué son importantes

Las Relaciones de Puestos de Trabajo son instrumentos clave para ordenar las plantillas en la Administración. En el ámbito judicial, determinan la estructura de puestos, funciones, características y necesidades de personal de las oficinas.

Por eso, cualquier cambio en la planta judicial o en la organización de los tribunales obliga a revisar si las RPT siguen siendo adecuadas. Si las cargas de trabajo no coinciden con las previsiones iniciales, pueden plantearse modificaciones para reforzar determinadas unidades, redistribuir funciones o adaptar los recursos disponibles.

En este caso, la Dirección General quiere comprobar si la nueva estructura judicial implantada en Canarias responde a las necesidades reales de los órganos afectados.

Una reforma para cambiar la organización judicial

La Ley Orgánica 1/2025 forma parte del proceso de reforma del Servicio Público de Justicia. Entre sus cambios principales figura la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia, una reorganización que busca mejorar la coordinación interna, racionalizar recursos y ofrecer una respuesta más homogénea a la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias sostiene que el despliegue debe ir acompañado de planificación de medios personales y materiales. La revisión con los sindicatos se orienta precisamente a comprobar si la aplicación práctica de la reforma se ajusta a las necesidades de los partidos judiciales canarios.