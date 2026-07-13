Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.490 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Más de 4.490 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Maduro destaca la solidaridad de los países tras los terremotos de Venezuela El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y detenido en Nueva York, ha resaltado en su habitual mensaje semanal la solidaridad mostrada por distintos países para ayudar a Venezuela ante el doble terremoto del pasado 24 de junio que se ha cobrado ya casi 4.500 vidas. "Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria", ha planteado Maduro.

Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 157 hasta los 4.490 Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial. El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.

Las autoridades venezolanas han informado de que son ya 94 los campamentos de acogida instalados en la región de La Guaira y sus alrededores para dar cobijo a los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, que mató a 4.333 personas. La Vicepresidencia Social del Gobierno de Venezuela ha explicado que estas instalaciones dan refugio seguro y atención integral a 18.437 personas afectadas. En total el Estado ha habilitado 24.129 plazas distribuidas de manera estratégica en tres entidades del país para garantizar la protección directa de las familias damnificadas.

Tres heridos en Catar Al menos tres personas, incluidas un niño, resultaron heridas este domingo por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán esta noche en Catar, país mediador entre Washington y Teherán. El Ministerio del Interior catarí confirmó en un comunicado este balance de heridos, que están siendo atendidos, sin dar más detalles sobre su estado actual.

Científicos hallan un volcán de lodo frente a Trinidad formado por los sismos de Venezuela Un volcán de lodo ha aparecido frente a la costa sur de Trinidad, formado por los poderosos terremotos que sacudieron el noreste de Venezuela a principios de este mes, sumándose a una serie de cambios geológicos ya observados a lo largo de la costa de la isla. Elevándose unos 4 metros sobre el fondo marino, el volcán está compuesto principalmente por arcilla blanda extruida desde debajo del lecho oceánico, con fragmentos de roca incrustados y grandes rocas ricas en calcita que en algunos lugares se asemejan al coral.

De la Espriella aclara que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela" El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aclaró este sábado que no ha planteado "desconocer la soberanía de Venezuela", luego de que el Gobierno de ese país respondiera a unas declaraciones suyas sobre la reconstrucción necesaria tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. "En ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades", manifestó en un comunicado la oficina de prensa de De la Espriella, que asumirá como presidente el próximo 7 de agosto.

Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para afectados por terremotos Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Venezuela dice que hay 315 cuerpos sin reconocer y justifica no dar cifra de desaparecidos El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones". "Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (…) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

Los muertos por los terremotos en Venezuela suben 215 hasta los 4.333 Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4.333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa. Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días. La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.