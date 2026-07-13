Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBajada de ratios en EducaciónRomería de San BenitoAitor Sanz - CD TenerifePolémica entre Sánchez y RajoyDesaparición de Airam
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.490 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 41 los españoles fallecidos por los seísmos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 4.490 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana
  2. Miles de canarios miraron al cielo anoche: el IAC desvela el origen del destello verde que cruzó el Archipiélago
  3. Acuerdo económico para el pase de Mauro Pittón al CD Tenerife
  4. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  5. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  6. Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de La Laguna
  7. Novedades en Nueva Línea: la orquesta ya ha incorporado a dos cantantes
  8. Ethan Happ, el pívot elegido por La Laguna Tenerife

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.490 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 4.490 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Muerte violenta del diputado monárquico Calvo Sotelo tras el asesinato del teniente Castillo

Muerte violenta del diputado monárquico Calvo Sotelo tras el asesinato del teniente Castillo

Cuatro individuos matan a tiros al teniente de Asalto republicano José del Castillo

Cuatro individuos matan a tiros al teniente de Asalto republicano José del Castillo

España ante una hora crítica: el Gobierno extrema las medidas de rigor tras los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo

España ante una hora crítica: el Gobierno extrema las medidas de rigor tras los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo

El Congreso de Ciencias se celebrará en septiembre en La Laguna

El Congreso de Ciencias se celebrará en septiembre en La Laguna

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Más de 60 centros educativos de Canarias afrontan la bajada de ratios sin espacio para nuevas aulas

Más de 60 centros educativos de Canarias afrontan la bajada de ratios sin espacio para nuevas aulas

Así revivió el piano de Santiago Sabina: la historia de la restauración de un instrumento único que permanecerá en Tenerife

Así revivió el piano de Santiago Sabina: la historia de la restauración de un instrumento único que permanecerá en Tenerife
Tracking Pixel Contents