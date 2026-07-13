La sueca Gunhild Carling revoluciona Tenerife con su virtuosismo musical y su show 'La Reina del Swing'

Gunhild Carling es una cantante, bailarina de claqué y multiinstrumentista sueca. Además, está considerada como la embajadora internacional de la música swing, un aspecto al que hay que unir un carisma único que le ha granjeado una enorme popularidad en redes sociales.

Esta artista polifacética aterrizará por primera vez en Tenerife este jueves 16 de julio para presentar La Reina del Swing, un espectáculo que compartirá con la Gran Canaria Big Band en el Auditorio Infanta Leonor de Arona y que propone un viaje desde los cabarets de los años veinte hasta las grandes orquestas de swing de la década de los cuarenta. El arranque del concierto tendrá lugar a las 20:30 horas.

Con más de cincuenta millones de visualizaciones en redes sociales y una trayectoria que la ha convertido en una de las principales divulgadoras del jazz tradicional, Carling no esconde la emoción que le produce este estreno en la Isla. "Será un sueño. He oído hablar maravillas de Tenerife y tengo muchísimas ganas de conocerla. Incluso quiero hacer una retransmisión en directo al amanecer", comenta entre risas.

Su entusiasmo por el viaje es el mismo que transmite cuando habla del repertorio. El concierto combinará clásicos inmortales de Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington o Count Basie con composiciones propias. "El público encontrará una mezcla de grandes clásicos y temas originales", resume una artista que convierte cada actuación en un ejercicio de improvisación y virtuosismo.

El cartel del espectáculo. / El Día

Una enamorada del swing

Carling asume con naturalidad ese sobrenombre que también da título a la pieza musical que interpretará esta semana en Arona. Para ella, este género nunca ha dejado de estar vivo. "Creo que el jazz clásico es el mayor invento musical del siglo XX. Lo adoro y me encanta interpretarlo para la gente y hacerla feliz", afirma.

Ese espíritu explica una forma de entender los conciertos que va mucho más allá de la interpretación. Sobre el escenario canta, baila y cambia continuamente de instrumento: trombón, trompeta, flauta dulce, gaita, armónica, batería o piano. Sin embargo, no existe un guion rígido a la hora de escoger un instrumento. "Lo decido sobre la marcha. Toco o canto lo que en ese instante me hace feliz. La inspiración es lo más importante", asegura.

La improvisación también marca su relación con el público. "Quiero sentir una conexión entre la banda, el público y yo incluso antes de empezar a tocar. La forma más sencilla de conseguirlo es entregarse al 130 % a la música y al sonido. Tanto los músicos como los espectadores sienten un enorme respeto por alguien que ama de verdad la música".

El legado del circo

Criada en una familia de músicos vinculada al mundo del circo, Carling entiende el espectáculo como una suma de talentos. Esa educación artística, donde la música convivía con el entretenimiento y la puesta en escena, sigue marcando su manera de actuar. "Me gustan todas las culturas. Todos nos necesitamos: compositores, arreglistas, artistas, músicos, organizadores, público, bailarines... Todos formamos parte de lo mismo", explica.

Precisamente esa visión encaja con el espíritu de La Reina del Swing, una producción en la que estará acompañada por la Gran Canaria Big Band, un referente de este estilo a nivel nacional, dirigida por Chano Gil. Este proyecto musical transforma el escenario en un gran cabaret inspirado en la primera mitad del siglo XX, combinando música en directo, baile e improvisación para recrear la evolución del jazz y del swing. La Gran Canaria Big Band vuelve a ejercer como anfitriona de una producción que ya agotó las entradas en el Teatro Cuyás y que ahora desembarca por primera vez en Tenerife.

Carling guarda además un magnífico recuerdo de su primer encuentro con la formación canaria

"Me lo pasé de maravilla. Fue una experiencia fantástica. La banda es realmente extraordinaria", recuerda la intérprete sobre su experiencia con la formación musical que dirige Gil.

Finalmente, y aunque el espectáculo mira a la edad dorada del swing, la artista rechaza cualquier lectura nostálgica. Para ella, el jazz pertenece tanto al pasado como al presente. "La era dorada del jazz fue maravillosa, pero también es fantástico que hoy podamos recuperar esa música y devolverla a la vida. Eso es increíble. Creo que el mejor momento es el presente y depende de nosotros, los artistas, hacer que el mundo sea un lugar más bello e interesante".