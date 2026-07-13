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El PP canario exige la dimisión de Torres por abrir la puerta "a una trama corrupta"

Los populares tildan la actitud del ministro de "vergonzosa y lamentable" frente a unos hechos "graves y contundentes"

Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática.

Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática. / LP/DLP

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EFE

Santa Cruz de Tenerife

El PP de Canarias ha exigido este lunes la dimisión inmediata del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al considerar que el dictamen parlamentario sobre el caso Mascarillas demuestra que abrió la puerta en Canarias "a los chanchullos" de una trama corrupta y faltó a la honorabilidad debida como presidente del Archipiélago.

Los diputados del grupo Popular en el Parlamento canario Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, que han formado parte de la comisión que ha investigado la compra de material sanitario durante la pandemia, han reprochado en rueda de prensa lo que consideran actitud "vergonzosa y lamentable" de Torres frente a unos hechos "graves y contundentes".

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática "no puede seguir escondiéndose detrás de que todo es falso y mentira", ha argumentado Fernando Enseñat, para quien también el PSOE de Canarias debe dar respuestas y explicaciones y exigir la dimisión de Torres "si fueran coherentes".

"Ya es hora de Ángel Víctor Torres de la cara por todas las acciones que realizó"

Enseñat ha criticado al expresidente canario y a su formación política "por limitarse a hacerse las víctimas negando todo, diciendo que todo es un circo, sin dar explicaciones y menospreciando y descalificando al Parlamento" regional. Ha pedido a Torres que no continúe "haciéndose la víctima" cuando se habla de compra de material sanitario por un importe de 20 millones de euros de dinero público con un presunto trato de favor a la trama corrupta liderada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama.

"Ya es hora de Ángel Víctor Torres de la cara por todas las acciones que realizó porque sin él la trama no hubiera podido operar en Canarias", ha continuado el diputado popular, quien ha reclamado explicaciones de por qué negoció con Koldo García e intercambió con el entonces asesor de Ábalos "mensajes impropios" de un presidente que no se producían con el resto de proveedores.

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También ha cuestionado el papel de Torres en los contratos a Soluciones de Gestión, Megalab y RR7 y la destitución de la entonces consejera de Sanidad Teresa Cruz, entre otras cuestiones, y ha señalado que en lo más duro de la pandemia Canarias necesitaba un presidente que actuase "con honorabilidad y responsabilidad".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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