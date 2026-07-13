El ‘funcionario’ virtual ya auxilia a 41 de los 47 municipios del reto demográfico

Nació como una de las principales medidas para combatir el reto demográfico y reforzar la capacidad administrativa de los municipios con menos de 10.000 habitantes. Poco más de un año después, la Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD) se ha convertido en una herramienta esencial para los ayuntamientos de la llamada ‘Canarias vaciada’. Desde que comenzó a funcionar, en mayo de 2025, ha recibido 762 solicitudes de ayuda, procedentes de 41 de los 47 municipios incluidos en la estrategia contra la despoblación, es decir, el 87% de estos ayuntamientos se apoyan en el ‘funcionario’ virtual’ para elaborar expedientes de contratación, redactar ordenanzas fiscales, tramitar subvenciones o desbloquear licencias urbanísticas, según el informe de seguimiento elaborado por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) –que desarrolló esta plataforma y la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La Oficina Virtual del Reto Demográfico se gestó como una de las 51 medidas propuestas por el centenar de expertos que, por encargo de la Primera Conferencia de Presidentes de Cabildos celebrada en abril de 2024, elaboró un informe para afrontar el reto demográfico y favorecer un desarrollo sostenible del Archipiélago durante los próximos 25 años. El diagnóstico fue cristalino: los 47 municipios canarios que el Gobierno incluye en la de menos de 10.000 habitantes carecían de personal suficiente para afrontar tareas tan básicas como elaborar expedientes de contratación o impulsar el planeamiento territorial.

Para intentar paliar ese déficit estructural de secretarios, interventores, tesoreros y personal técnico, el Gobierno creó esta plataforma, concebida por el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, como «el compañero del pupitre de al lado» para los ayuntamientos.

Lejos de quedarse como una herramienta testimonial, la plataforma ha registrado desde su creación un total de 762 solicitudes, de las que 573 corresponden a expedientes específicos y otras 189 al uso de documentos tipo, modelos y foros de aprendizaje. Solo en lo que va de 2026 ha recibido 387 peticiones, una cifra ligeramente superior a las 375 contabilizadas durante los siete meses de funcionamiento de 2025.

Licencias municipales

El informe denota que el punto crítico de los ayuntamientos se encuentra en la tramitación de licencias municipales, que concentra 259 expedientes, el 45% de todas las peticiones específicas recibidas. Muy por detrás aparecen la redacción de ordenanzas fiscales (55), la presentación de subvenciones (54), la elaboración de pliegos y presupuestos (53) y el apoyo a expedientes de contratación (51). Además, el informe refleja que casi ocho de cada diez solicitudes específicas ya han sido atendidas, al haberse evacuado aproximadamente el 78,7% de los expedientes registrados.

Por islas, Tenerife concentra con diferencia el mayor uso de la plataforma, con 467 solicitudes específicas, lo que representa más del 81% del total.Le sigue, pero a distancia Gran Canaria, con 96 solicitudes, La Palma (81), Fuerteventura ( 53); La Gomera (39) Lanzarote (19); y El Hierro, con 6 solicitudes, según el balance realizado hasta el 15 de junio de 2026.

La creciente implantación de la herramienta también se refleja en el número de usuarios registrados. Desde su puesta en marcha se han dado de alta 201 técnicos y personal de ayuntamientos y cabildos, un dato que, según el informe, evidencia la implicación de las administraciones locales en el uso de esta plataforma de apoyo técnico A nivel local, el informe destaca a corporaciones que han encontrado en la oficina virtual un pulmón para sus oficinas técnicas. El municipio de Fasnia, en Tenerife, es el más activo en el uso de la herramienta, con 102 solicitudes, seguido de Buenavista del Norte (69), Arico (66), Betancuria (53), Los Silos (52).

En Gran Canaria, lo encabeza la Vega se San Mateo, con 37 consultas, Agaete: seguido de La Aldea de San Nicolás, Valleseco y la Vega de San Mateo. Una de las claves del éxito de la Oficina Virtual del Reto Demográfico radica en su capacidad para transformar problemas individuales en soluciones comunes. Cuando el equipo de la OVRD detecta consultas recurrentes, elabora contenido genérico, como guías, modelos de pliegos, informes tipo , flujogramas y otra documentación de apoyo, disponible para todas las entidades locales, mientras que los foros de aprendizaje incorporan material audiovisual y contenidos formativos para reforzar la capacidad técnica de los ayuntamientos.. Esta metodología permite que, mientras se evacuan informes personalizados para los casos más complejos, los técnicos municipales tengan a mano herramientas estándar para resolver dudas comunes de forma inmediata.