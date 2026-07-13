El choque cultural entre España y Rusia, protagonista de la comedia 'Mi querida familia rusa', rodada con Miki Nadal en Tenerife

La comedia Mi querida familia rusa marca un hito en la carrera del humorista Miki Nadal, quien debuta como protagonista en cine con un rodaje íntegramente desarrollado en Tenerife. La producción, que dio comienzo el pasado 29 de junio, se extiende hasta este mes de julio en distintas localizaciones de la Isla, como Adeje o Santa Cruz de Tenerife y consolida al territorio como un enclave cada vez más atractivo para la industria audiovisual. Dirigida y escrita por Jordi Calvet, se trata de una comedia irreverente y satírica que explora el choque cultural entre dos familias -una española y otra rusa- a través del humor. La historia sigue a Javier (interpretado por Mikel Herzog Jr), un joven pianista que regresa a casa para anunciar su compromiso con Katerina (Nerea Rodríguez), una joven rusa embarazada. Lo que debería ser un reencuentro familiar se convierte en un enfrentamiento cargado de prejuicios, orgullo y desconfianza.

Calvet afirma que se trata de "una comedia muy divertida que muestra con sorna los prejuicios y clichés entre diferentes nacionalidades", una idea que conecta con su propia experiencia personal. El director reconoce que el choque cultural que plantea la película "es muy fuerte y está lleno de prejuicios", lo que le permite construir un humor que "a veces llega muy al límite", pero que al mismo tiempo es cercano y reconocible para el público.

Protagonistas

El reparto está encabezado por Miki Nadal, conocido por su trayectoria televisiva, especialmente en programas como Zapeando. El actor afronta este primer papel protagonista con naturalidad y paciencia, consciente de las diferencias entre televisión y cine: "No te pagan por actuar, sino que te indemnizan por esperar", señala divertido y subraya así los tiempos de rodaje propios del cine. Nadal interpreta a un personaje lleno de contrastes, el padre del joven pianista, "bastante cercano" a él mismo, que combina facetas aparentemente opuestas en un contexto familiar complejo.

Un instante del rodaje. / Andrés Gutiérrez

Junto a él, Cristina Medina, Beatriz Rico u Octavi Pujades completan el elenco principal. A ellos se suman Pablo Puyol, Beatriz Mur, Santiago Urrialde, Malena González y Macarena Gómez. Medina, quien interpreta a la mujer de Nadal, destaca el carácter eminentemente humorístico de la película, aunque reconoce un trasfondo social ya que aborda "la poca escucha que existe, a nivel político y de otra índole". Su personaje, Carmen, responde a ese perfil rígido e intransigente que alimenta el conflicto narrativo. Aun así, la actriz insiste en que el objetivo principal de la cinta es claro: "No tiene otra pretensión que la de entretener y divertir".

Rodaje divertido

El ambiente en el rodaje refleja ese tono cómico. La actriz Beatriz Rico explica que las risas son constantes, tanto en ensayos como en las tomas: "Si el público se ríe la mitad de lo que nos reímos nosotros, habremos triunfado". Reconoce además que, en ocasiones, las carcajadas han obligado a repetir escenas, pero también subraya el valor de ese proceso para construir el ritmo humorístico de la película.

Por su parte, Octavi Pujades pone el foco en el trabajo actoral previo, especialmente en lo relativo a los acentos y la construcción de personajes. En su caso, interpreta al patriarca ruso porque lo que ha tenido que aprenderse frases en ese idioma y hablar en general con el acento del país, lo que ha supuesto uno de sus principales retos. Aun así, el resultado está siendo positivo. Así, la diversidad cultural del reparto también se traslada a los personajes, como en el caso de Pablo Puyol, que interpreta a Emil, un guardaespaldas mexicano. El actor define su papel como cómico y lleno de matices: "Parece como malo, pero al final es un patán". Además, valora el mensaje de fondo de la película: "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

Plató de cine

Más allá del contenido, Tenerife juega un papel clave en la producción. De hecho, el director Jordi Calvet, aunque es catalán, lleva ya algún tiempo viviendo en la Isla y asegura que precisamente eso ha sido determinante: "Me ha robado el corazón". El director destaca no solo la variedad de paisajes, que además estarán presentes en la película mediante planos exteriores y tomas aéreas, sino también la evolución del sector audiovisual en el Archipiélago. "Ahora hay mucho profesional cualificado y eso es un paraíso para rodar aquí", asegura.

Precisamente esta valoración es compartida por el equipo artístico, ya que Miki Nadal afirma de manera rotunda que "estar en Tenerife siempre es una maravilla" y habla así del clima, la gente y las condiciones de trabajo. De este modo, la combinación de incentivos fiscales, infraestructuras y talento local ha convertido a la Isla en un punto estratégico para producciones nacionales.

Estreno para 2027

Mi querida familia rusa está producida por Único y Singular Films y Emedia Canary Projects, bajo la producción ejecutiva de Carmen Aguado, Malena González y el propio Jordi Calvet. La dirección de fotografía corre a cargo de Ona Isart. El estreno está previsto para 2027. Con una apuesta clara por el humor y un enfoque centrado en las relaciones humanas, la película aspira a conectar con el público a través de una historia en la que el conflicto cultural se transforma en una oportunidad para el entendimiento. Como resume el propio Calvet, el objetivo final es que el espectador entre en la historia "y se divierta", en una propuesta que combina ocio y reflexión desde la comedia.