Canarias registra un nuevo terremoto de magnitud 3,2 durante esta madrugada
El Instituto Geográfico Nacional confirma que el temblor, localizado a 15 kilómetros de profundidad en el Atlántico, ha sido sentido por la población
El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un nuevo movimiento sísmico en Canarias durante la madrugada de este lunes, 13 de julio de 2026. En esta ocasión, se ha tratado de un terremoto de magnitud 3,2 localizado en aguas del océano Atlántico, concretamente al noroeste de la isla de Fuerteventura.
Según los parámetros oficiales analizados por la red de vigilancia sísmica, el temblor se desencadenó exactamente a las 01:55 horas (hora canaria) y su hipocentro se situó a una profundidad de 15 kilómetros. El organismo científico ha confirmado a través de un comunicado que el seísmo ha sido sentido por la población de la isla, sin que conste que haya ocasionado daños materiales.
Segundo temblor en la zona en pocas semanas
Este repunte de la actividad en aguas canarias se produce apenas dos semanas después de otro evento de mayor intensidad en el entorno de las islas orientales:
- El antecedente: el pasado 30 de junio, el propio IGN reportó otro fuerte seísmo también durante la madrugada en el canal que separa las islas de Gran Canaria y Fuerteventura.
- Mayor magnitud: aquel movimiento en el Atlántico alcanzó una magnitud de 3,9 y se originó a una profundidad muy similar, calculada en los 16 kilómetros, siendo también percibido de forma notable por los residentes de la zona costera.
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