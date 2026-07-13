Canarias registra un nuevo terremoto de magnitud 3,2 durante esta madrugada

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un nuevo movimiento sísmico en Canarias durante la madrugada de este lunes, 13 de julio de 2026. En esta ocasión, se ha tratado de un terremoto de magnitud 3,2 localizado en aguas del océano Atlántico, concretamente al noroeste de la isla de Fuerteventura.

Según los parámetros oficiales analizados por la red de vigilancia sísmica, el temblor se desencadenó exactamente a las 01:55 horas (hora canaria) y su hipocentro se situó a una profundidad de 15 kilómetros. El organismo científico ha confirmado a través de un comunicado que el seísmo ha sido sentido por la población de la isla, sin que conste que haya ocasionado daños materiales.

Segundo temblor en la zona en pocas semanas

Este repunte de la actividad en aguas canarias se produce apenas dos semanas después de otro evento de mayor intensidad en el entorno de las islas orientales: