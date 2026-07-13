Canarias analiza con "optimismo" la propuesta de financiación autonómica

Buena sintonía. Después de meses de tira y afloja parece que la relación entre Canarias y el Estado ha mejorado. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reconoció esta mañana, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que el avance en las conversaciones con el Gobierno central permite abordar con "optimismo" la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda. Aunque el Ejecutivo autonómico insiste en que aún debe analizar en profundidad el documento remitido por el Gobierno central, el mensaje ya no es de desconfianza, sino de "prudente optimismo" ante un proceso en el que considera que sus principales reivindicaciones empiezan a encontrar respuesta.

El Gobierno canario recibió el pasado viernes el borrador del nuevo modelo de financiación, un documento de más de 80 páginas que aún estudia "leyendo la letra pequeña", según explicó Cabello. La comunidad autónoma no fijará una posición hasta completar ese análisis técnico, especialmente para comprobar que el nuevo sistema respeta dos de sus principales exigencias. Que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden fuera del modelo y que se reconozcan las singularidades del Archipiélago.

Letra pequeña

Pese a esa cautela, el portavoz dejó entrever un escenario más favorable que el de meses atrás. "En principio, en el sentido de la conversación que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda es sensible a esa realidad. Esa sensibilidad hay que trasladarla a letra pequeña y a datos", afirmó. De ahí que el Ejecutivo se declare "muy optimista, pero no excesivamente confiado", a la espera de confirmar que ese entendimiento político se refleje finalmente en el texto.

Cabello defendió además que Canarias necesita un nuevo sistema de financiación después de casi dos décadas con el modelo actual prorrogado. "Nos parece fundamental que haya un nuevo sistema de financiación autonómico", sostuvo, al considerar que la realidad social y económica del Archipiélago ha cambiado profundamente en los últimos veinte años y requiere una actualización del reparto de recursos.

Ese clima de mayor entendimiento con el Gobierno central no se limitó a la financiación autonómica. Las declaraciones posteriores al Consejo de Gobierno dejaron ver un Ejecutivo convencido de que las relaciones institucionales atraviesan una etapa distinta, también en asuntos que durante los últimos meses habían generado una fuerte confrontación. Cabello aseguró que las conversaciones sobre las transferencias económicas pendientes "avanzan a buen ritmo" y confió en que los próximos Consejos de Ministros comiencen a aprobar los acuerdos necesarios para desbloquear cerca de 300 millones de euros pendientes para Canarias, entre ellos fondos destinados a La Palma, la lucha contra la pobreza, obras hidráulicas o infraestructuras turísticas.

"Avances significativos"

"Nos encontramos con avances significativos en la marcha de diferentes ministerios", afirmó el portavoz, quien emplazó ahora al Ejecutivo central a transformar esa "buena sintonía" en acuerdos concretos. El Gobierno canario espera que las transferencias no vuelvan a concentrarse en los últimos meses del año, como ocurrió en 2025, cuando la ejecución pasó de poco más del 20% en septiembre a rozar el 100% en diciembre.

Cabello defendió que el Gobierno autonómico ha mantenido siempre una estrategia basada en combinar la reivindicación con la colaboración institucional. "Esto no va de dos bandos, esto va de la colaboración interadministrativa obligatoria y necesaria para hacer avanzar la comunidad autónoma canaria", señaló. En ese contexto, atribuyó parte del acercamiento al conocimiento que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tiene de la realidad insular y confió en que ese entendimiento termine traduciéndose tanto en el desbloqueo de las transferencias como en un sistema de financiación que respete el hecho diferencial canario.