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Casi el 34% de las empresas canarias marcaron en 2025 la Casilla Empresa Solidaria, el porcentaje más alto de España

Más de 22.500 empresas canarias marcaron la Casilla Empresa Solidaria

Fotografía de archivo de la declaración de la renta.

Fotografía de archivo de la declaración de la renta. / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Más de 22.500 empresas canarias marcaron en 2025 la Casilla Empresa Solidaria en su declaración del Impuesto de Sociedades. La cifra supone el 33,7% del tejido empresarial del Archipiélago, el porcentaje más alto entre todas las comunidades autónomas. La recaudación obtenida superó los 2,2 millones de euros, un 37% más que en la campaña anterior. Estos fondos contribuyeron al desarrollo de 195 programas de interés general en Canarias, gestionados por 101 entidades del Tercer Sector. Los proyectos recibieron una financiación total de 15,9 millones de euros y estuvieron dirigidos a combatir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, además de garantizar derechos y favorecer una sociedad más inclusiva.

La Plataforma del Tercer Sector de Canarias es la encargada de impulsar la campaña de 2026 en las Islas. La presidenta de la plataforma, Eugenia de León, defiende que las empresas se convierten a través de esta iniciativa en aliadas de las entidades que trabajan en el ámbito social. «Los fondos recaudados se canalizan con absoluta transparencia para financiar proyectos eficientes y con un impacto directo e inmediato en el territorio local», asegura.

Entre el 1 y el 25 de julio

La Casilla Empresa Solidaria puede marcarse durante el periodo de presentación del Impuesto de Sociedades, abierto entre el 1 y el 25 de julio. Se encuentra en el apartado destinado a fines sociales, en la casilla 00073 del modelo 200 y en la casilla 069 del modelo 220. La medida permite a las empresas destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a proyectos sociales. Es una opción voluntaria y no supone pagar más ni recibir una devolución menor.

Noticias relacionadas

En el conjunto de España, la recaudación alcanzó en 2025 un máximo histórico de casi 125 millones de euros. Más de 373.000 empresas marcaron la casilla, lo que representa un aumento interanual del 44,3% en la recaudación y del 20,4% en el número de participantes.

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