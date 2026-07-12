Míriam Reyes lanza '528 Hz', su primer EP tras 24 años de carrera musical

Tras 24 años de andadura artística, la joven cantante tinerfeña Míriam Reyes lanza su primer EP titulado 528 Hz. Se trata de un trabajo que ella misma define como "un canto a la naturalidad, al amor puro y al desapego". Dentro de este nuevo trabajo se encuentra, además, su primer sencillo Nada nos pertenece, un tema con un toque flamenco compuesto por el productor venezolano Bliachas Pro.

Este EP y sus sencillos llegan al público a modo de continuación de otro tema que la tinerfeña ha lanzado recientemente De Punta Hidalgo es un single compuesto por ella misma y que cuenta con arreglos musicales de Fernando Ortí, el productor tinerfeño reconocido por realizar la banda sonora original de la emblemática serie de televisión Cuéntame cómo pasó.

Fiestas del Carmen

El sencillo De Punta del Hidalgo ha visto la luz precisamente en el mes de julio, lo que ha servido de arranque para una de las fechas más importantes del calendario de Míriam Reyes como artista. Esto se debe a que desde el año pasado es la encargada de realizar la ofrenda a la Virgen del Carmen de Punta del Hidalgo, en la costa de La Laguna.

Recoge así el testigo del cantante Chago Melián, quien desempeñó esta función durante más de cuatro siglos. Así, cada mes de julio cantaba su característico Ave María y sus habituales canciones en la playa del Roquete, escenario de esta ofrenda. Ahora, es Míriam Reyes recoge el testigo y desde el año pasado se encarga de interpretar el Ave María. Además, este año también interpretará De Punta del Hidalgo, puesto que, avanza, es su deseo que este nuevo tema "se pueda convertir en un himno para los punteros".

La canción

La cantante tinerfeña habla también de cómo se fraguó este tema: "Cuando pensé en la canción que quería hacer, inevitablemente la figura de mi abuelo, como marinero, estaba presente. Él recorrió el mundo embarcado dejando en tierra a su amor y a sus hijos y pudo conocer historias de naufragios y de pérdidas en el mar". Además, añade su nieta, fue cargador de la Virgen, por lo que tanto para ella como para su familia, esta ofrenda "tiene una simbología muy fuerte".

Es por todo ello que afronta con mucho orgullo ser la persona elegida para este momento tan especial que es la ofrenda a Nuestra Señora del Carmen de Punta del Hidalgo. Avanza que el nuevo tema recién estrenado "está escrito como si mi abuelo hablara a través de mí" y recuerda que ahora que está "en el cielo y descansando", posiblemente también esté "sonriendo con este regalo que les hice con tanto amor".

Futuro

Tras la presentación de su EP 528 Hz, Míriam Reyes explica que "iré mostrando poco a poco los demás sencillos que he preparado" y explica que todos "tienen mucho corazón y en ellos se plasma mi identidad como artista".

A los pocos días de subir estos nuevos temas a las plataformas digitales, sus temas ya cuentan con más de 11.000 visitas en Toutube a los pocos días de ser publicadas.