Keroxen 2026 amplía su alcance más allá del Espacio Cultural El Tanque con citas en Lanzarote y Londres

La mecha está encendida. Keroxen 2026 desvela los nombres de una edición que, entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre, volverá a transformar el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife en un laboratorio de música y creación donde confluyen también artes visuales y residencias artísticas. Además, este año el festival traspasa fronteras puesto que se celebrarán cuatro conciertos en Lanzarote y nueve más en el Café OTO de Londres a finales de octubre, en colaboración con el Sello Discrepant.

Con más de treinta propuestas procedentes de Asia, Europa, América y África, en diálogo con el panorama nacional y canario, el festival mantiene intacta la filosofía con la que nació hace 18 años: descubrir proyectos que escapan de los circuitos convencionales y propiciar el encuentro entre artistas.

Residencias y extensiones

El inmenso depósito de petróleo tinerfeño volverá a ser el corazón de una cita que desborda sus propios límites. A las jornadas en el Espacio Cultural Tanque se suman las residencias artísticas, la ya tradicional cita en Bajamar, la extensión del festival en Lanzarote y la cita en Londres. Todo ello permite ampliar el mapa de un Keroxen que entiende la creación como un proceso compartido y en constante movimiento.

La edición de 2026 arrancará el 10 de septiembre con una jornada que reunirá la reinterpretación de la obra de Olivier Messiaen a cargo de Esther Ropón y Ernst Surberg, el esperado espectáculo Eraserhead de los estadounidenses Xiu Xiu, inspirado en la película de David Lynch, y el estreno de Amanogawa, la residencia artística creada por el dúo japonés Waq Waq Kingdom junto a la artista visual Kalma. Se trata de una propuesta inmersiva que combina música electrónica, tradición japonesa y creación audiovisual.

Encuentros internacionales

El 11 de septiembre será el turno de la residencia desarrollada por el colectivo audiovisual Desilence y la vocalista japonesa Hatis Noit, que compartirá protagonismo con los británicos Seefeel, auténticos referentes de la electrónica experimental, la contundencia de las brasileñas Rakta y la propuesta canaria de Dancelwerk.

Cartel de Keroxen 2026. / ED

La tercera jornada, el 12 de septiembre, estará marcada por el estreno de Ecos, un proyecto que une a Sara Maurin Kane, Nina Ndiaye e Inés Sybille en un diálogo entre Senegal, Haití y Canarias. Completarán la noche la intensidad del grupo británico GNOD, el dúo asiático Takkak Takkak y el canario Usted.

Jornada en Bajamar

Como ya es tradición, Keroxen volverá a salir del Tanque para celebrar el 3 de octubre una jornada especial en Bajamar, con las actuaciones de Las Arañas del Neptuno, Javier Goldin y Severine Beata, manteniendo así uno de los encuentros más singulares del festival asociado a una jornada de plantación de flora autóctona.

La programación en el Espacio Cultural el Tanque culmina el 10 de octubre con otra intensa jornada encabezada por el estreno de False Vectors, la residencia artística creada por los palestinos Muqata'a y Fairouz Hasan. El cartel se completa con el proyecto libanés PRAED, el dúo peruano Agua Dulce, formado por Ale Hop y Laura Robles, el músico italotibetano Namkhai Yeshi y el canario Sunday German Flowers.