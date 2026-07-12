Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Cinco personas migrantes tuvieron que ser trasladadas este sábado al Hospital Nuestra Señora de los Reyes tras la llegada de un cayuco con 131 ocupantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

La embarcación fue localizada cuando navegaba a unas cinco millas de la costa herreña y fue escoltada hasta el puerto por la Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo.

Según los servicios de emergencia, los ocupantes del cayuco se encontraban muy agitados durante la aproximación a tierra y la embarcación presentaba una importante escora a estribor, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

El desembarco comenzó a las 09.52 horas. Para garantizar una llegada segura al muelle, Salvamento Marítimo movilizó también a la Salvamar Diphda, que prestó apoyo a la tripulación de la Navia durante las maniobras de atraque y el desembarco de los migrantes.

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Una vez en tierra, el dispositivo sanitario atendió a los ocupantes del cayuco y decidió el traslado de cinco personas al hospital para una valoración médica. Por el momento no han trascendido detalles sobre su estado de salud.