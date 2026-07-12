Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un brillante bólido en el cielo de TenerifeMonumento a Franco en Santa Cruz de TenerifeSunil Rijhwani - Club India del Puerto de la CruzMauro Pittón - CD TenerifeNovedades en Nueva LíneaFestival de Habaneras de Santa Cruz
instagramlinkedin

Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

La embarcación fue escoltada por Salvamento Marítimo hasta el puerto de La Restinga tras ser localizada a cinco millas de la Isla

Cinco migrantes son trasladados al Hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Cinco migrantes son trasladados al Hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cinco personas migrantes tuvieron que ser trasladadas este sábado al Hospital Nuestra Señora de los Reyes tras la llegada de un cayuco con 131 ocupantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

La embarcación fue localizada cuando navegaba a unas cinco millas de la costa herreña y fue escoltada hasta el puerto por la Salvamar Navia, de Salvamento Marítimo.

Según los servicios de emergencia, los ocupantes del cayuco se encontraban muy agitados durante la aproximación a tierra y la embarcación presentaba una importante escora a estribor, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.

El desembarco comenzó a las 09.52 horas. Para garantizar una llegada segura al muelle, Salvamento Marítimo movilizó también a la Salvamar Diphda, que prestó apoyo a la tripulación de la Navia durante las maniobras de atraque y el desembarco de los migrantes.

Noticias relacionadas

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario atendió a los ocupantes del cayuco y decidió el traslado de cinco personas al hospital para una valoración médica. Por el momento no han trascendido detalles sobre su estado de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana
  2. Miles de canarios miraron al cielo anoche: el IAC desvela el origen del destello verde que cruzó el Archipiélago
  3. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  4. Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de La Laguna
  5. Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
  6. Ethan Happ, el pívot elegido por La Laguna Tenerife
  7. Es oficial: El BOE dice adiós a los ciclistas tinerfeños de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  8. Caos circulatorio en el aeropuerto Tenerife Sur: fuertes colas y pasajeros al sol por las barreras de acceso para el transporte de viajeros

Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Cinco migrantes son trasladados al hospital tras llegar un cayuco con 131 personas a El Hierro

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Uno de cada seis ayuntamientos canarios afronta el último año del mandato con un alcalde distinto al elegido en 2023

Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual, el doble que la clase media

Las rentas más altas en Canarias crecen a un ritmo del 12,7% anual, el doble que la clase media

Rescatadas 135 personas migrantes en un cayuco al sur de Gran Canaria

Rescatadas 135 personas migrantes en un cayuco al sur de Gran Canaria

Adrián Rosales (44 años, actor): «Los comienzos en ‘En otra clave’ fueron duros; vomitaba antes de actuar»

El menú de La Guaira: "La harina para una arepa no falta, pero la mayoría comemos una vez al día"

El menú de La Guaira: "La harina para una arepa no falta, pero la mayoría comemos una vez al día"

La soga del teléfono: un sistema de salud que ahoga a los enfermeros en Canarias

La soga del teléfono: un sistema de salud que ahoga a los enfermeros en Canarias

Tres años del Gobierno de Fernando Clavijo: entre avances en servicios y el pulso con el Estado

Tres años del Gobierno de Fernando Clavijo: entre avances en servicios y el pulso con el Estado
Tracking Pixel Contents