"No entendía la canción": Elvis Crespo revela qué pensó cuando Quevedo le envió 'La Graciosa'

Cuando Elvis Crespo abrió el mensaje de Quevedo y pulsó el play, hubo algo que no terminó de encajarle. La melodía le atrapó desde el primer momento, pero el título lo dejó completamente descolocado. 'La Graciosa'. ¿Quién era esa mujer de la que hablaba el cantante canario? Esa fue la primera pregunta que se hizo el artista puertorriqueño antes de descubrir que, en realidad, la protagonista era una de las islas más pequeñas y singulares del Archipiélago.

Lo que comenzó como un divertido malentendido acabó convirtiéndose en una de las colaboraciones más exitosas del verano. Hoy, 'La Graciosa' no solo suma millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que también se ha colado en los vestuarios de la selección española y aspira a convertirse en la canción del verano de 2026.

"No entendía 'La Graciosa'. Pensé que era una muchacha a la que le estaban diciendo la chistosa", confesó entre risas Elvis Crespo durante su paso por el festival Starlite Occident, donde recordó cómo vivió aquel primer contacto con la propuesta de Pedro Luis Domínguez Quevedo.

El intérprete de 'Suavemente' explicó que, cuando recibió la maqueta, todavía no había hablado con el artista grancanario y desconocía que el título hacía referencia a La Graciosa, la octava isla habitada de Canarias. "Cuando hablas con el artista entiendes el proyecto", reconoció. Solo entonces comenzó a encajar todas las piezas de una canción que terminaría por conquistarle.

Del desconcierto al éxito

Superada la sorpresa inicial, Elvis Crespo decidió hacer suya la canción. "Me la mandó, la escuché, le saqué los acordes de guitarra, la sentí, me la aprendí y la defendí", explicó. Para el puertorriqueño, el desenlace habla por sí solo: "Es una canción que se considera seriamente la canción del verano".

No es una afirmación exagerada. Desde su lanzamiento, 'La Graciosa' se ha mantenido entre los temas más escuchados en España y ha conseguido algo que muy pocas canciones logran: salir de los auriculares para convertirse en un himno colectivo.

La banda sonora de La Roja

El fenómeno ha ido incluso más allá de las listas de reproducción. Cada celebración de la selección española ha vuelto a poner el foco sobre la colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo.

"Cada vez que anotamos un gol, lo que se escucha es 'La Graciosa'", aseguró el artista, orgulloso de ver cómo su música acompaña de nuevo los éxitos del combinado nacional. No es la primera vez que vive una situación similar. Crespo recordó que, tras conquistar el Mundial de Sudáfrica en 2010, los jugadores celebraban el título al ritmo de 'Píntame', otro de sus grandes éxitos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas