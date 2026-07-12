Adrián Rosales (44 años, actor): «Los comienzos en ‘En otra clave’ fueron duros; vomitaba antes de actuar»

El actor tinerfeño Adrián Rosales, de 44 años, lleva más de una década formando parte de uno de los fenómenos culturales más reconocibles del Archipiélago: En otra clave. Vinculado al teatro desde su juventud, Rosales ha construido su carrera entre los escenarios y el formato televisivo en directo, consolidándose como uno de los rostros más cercanos del humor canario. Su trayectoria refleja también la realidad del sector en las Islas: talento y una lucha constante por vivir de la interpretación sin salir de Canarias. Acaba de estrenarse como imagen de HiperDino, encarnó al famoso aloe vera de la campaña de Dorada para el Carnaval y el 25 de septiembre estrena en Adeje la obra de teatro ¿Estás seguro de que esto es una comedia?

El boom de En otra clave ha sido importante. ¿Cómo vive estos últimos años en un territorio como Canarias?

Llevo desde los 17 o 18 años haciendo teatro o cortos, pero lo que realmente me ha permitido vivir de la interpretación ha sido el programa. Entré en 2013, cuando todavía era En clave de Ja , y llevo ya 13 años. En Canarias dedicarse a esto no es fácil, somos muy pocos los que lo conseguimos. Muchos compañeros tienen que estar en varias obras a la vez para llegar a fin de mes. En mi caso, el programa me ha dado estabilidad y eso lo cambia todo.

Cuando le llegó la oportunidad de formar parte del elenco, ¿sintió vértigo?

Mucho. Yo pensaba que la televisión era más sencilla, pero cuando llegué descubrí que este programa era teatro televisado. Te dan el guion el lunes y el jueves estás actuando con público. Son unas 80 páginas semanales, y en mi caso puedo tener 40. Los primeros días fueron durísimos: recuerdo incluso vomitar antes de salir a escena. Era todo muy mecánico y lo único que pensaba era en sobrevivir al texto. Pero con el tiempo el cerebro se adapta.

¿Ese ritmo es lo que hace especial al programa?

Totalmente. Es una obra nueva cada semana. Además, compartes escenario con gente a la que admirabas desde pequeño, y eso impone mucho. Mi primer año fue de adaptación y nunca ha dejado de ser un reto.

Tras tantos años, el programa sigue teniendo cifras muy altas de audiencia.

Sí, y eso es increíble. Estamos en torno a un 15 o 16% cuando la media de la cadena es mucho menor. Llevamos más de 25 años, así que es un fenómeno cultural. Pero lo más bonito es la cercanía con la gente. Te paran por la calle como si te conocieran de toda la vida, porque entras en sus casas cada semana.

¿Le ha limitado el programa para hacer otros proyectos?

Más que limitar, te obliga a elegir. Te da estabilidad, pero también te quita tiempo. Aun así, la productora siempre ha sido flexible. Puedes compaginar, pero llega un momento en que decides priorizar la calidad de vida.

Cartel de la nueva obra de Adrián Rosales. / ED

Pero precisamente ahora va a volver al teatro con un nuevo proyecto.

Sí, y estoy muy ilusionado. Es una comedia que protagonizo junto a Lioba Herrera y se titula ¿Estás seguro de que esto es una comedia? Habla de dos actores en paro que intentan montar una obra y mezcla ficción y realidad, incluso rompemos la cuarta pared. Es muy divertida y muy actual. Las entradas ya están a la venta.

¿Cómo compaginará este estreno con el programa?

Con mucho estudio [risas]. Estrenamos el 25 de septiembre y el día anterior tenemos grabación. Pero al ser la misma productora, todo se organiza bien. Además, la escenografía es muy sencilla, casi como un ensayo, así que encaja perfectamente.

¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con ilusión. Llevo años centrado en el programa y el cuerpo te pide nuevos retos. Volver al teatro con un proyecto propio me ha devuelto esa energía de cuando empezaba. Estoy como un niño otra vez.

Adrián Rosales durante la entrevista. / María Pisaca

Su boom en la televisión llegó aparejado con una gran actividad en redes sociales.

Sí, hoy en día es fundamental. Soy bastante activo en Instagram, Facebook y TikTok. Esta última me sorprendió muchísimo porque durante la pandemia crecí hasta cientos de miles de seguidores, sobre todo gracias al público latinoamericano, que descubrió en ese momento En otra clave.

Precisamente, el programa ha traspasado fronteras.

Totalmente. Cada domingo, cuando se sube a YouTube, ves comentarios de Ecuador, Venezuela, Cuba… Es una locura. Nos ven desde toda Latinoamérica. Ojalá algún día podamos hacer una gira allí.

¿Qué significa para usted vivir de la interpretación en Canarias?

Es un privilegio. No es fácil, pero cuando lo consigues lo valoras el doble. Y si además puedes hacerlo en tu tierra, rodeado de tu gente, ya no se puede pedir más. n