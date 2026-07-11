Tres años del Gobierno de Fernando Clavijo: entre avances en servicios y el pulso con el Estado

Cuando Fernando Clavijo tomó posesión como presidente del Gobierno de Canarias el 14 de julio de 2023, prometió una nueva forma de gobernar basada en el diálogo, el consenso y la defensa de los intereses del Archipiélago, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los canarios. Ese «modo canario», como lo ha bautizado el propio presidente, ha guiado la acción del Ejecutivo durante los tres años de mandato, en un escenario especialmente complejo, condicionado por la crisis migratoria y un contexto internacional marcado por los conflictos geopolíticos y sus repercusiones sobre las Islas.

Con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte, el Gobierno de Coalición Canaria y el PP afronta el último tramo de la legislatura defendiendo que las políticas impulsadas desde 2023 ya están dando resultados, con avances en los servicios esenciales y otras áreas de gestión. Al tiempo, mantiene un pulso con el Estado por la financiación de Canarias.

A este balance se suman dos acontecimientos internacionales de especial repercusión para el Archipiélago: la histórica visita del papa León XIV en junio, la primera de un pontífice a Canarias, y el devastador terremoto de Venezuela, la denominada ‘novena isla’, donde residen unos 70.000 canarios y hacia la que Canarias ha volcado su solidaridad con el envío de ayuda y el respaldo a los afectados.

Relaciones con el Estado

Las relaciones con el Estado han sido uno de los ejes políticos de la legislatura. Aunque el Gobierno ha mantenido su apuesta por el diálogo y la defensa de los intereses del Archipiélago, durante el último año se han recrudecido los desencuentros con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la negativa a aprobar el denominado decreto Canarias para desbloquear inversiones afectadas por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Posei agrícola

A ello se suman las discrepancias por la regla de gasto y la financiación autonómica, que el Ejecutivo regional considera insuficientes. Además, Canarias reclama al Estado que defienda en Bruselas el mantenimiento de las especificidades de las regiones ultraperiféricas y del Posei agrícola en el futuro marco financiero europeo 2028-2034, mientras mantiene abierta la negociación sobre la gestión aeroportuaria y pide competencias superiores a las de Euskadi en cumplimiento del Estatuto de Autonomía canario.

Crucero 'MV Hondius': brote de hantavirus

Pero sin duda, el mayor episodio de tensión de la legislatura se produjo el pasado mayo con la gestión del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, con repercusión internacional.

Clavijo denunció la falta de información del Estado y la filtración de sus mensajes con la ministra de Sanidad, aseguró haber perdido la confianza en el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, en el ministro Ángel Víctor Torres, a quien CC acusa de «boicotear» el decreto Canarias por sus aspiraciones de regresar a la Presidencia del Gobierno en 2027.

Crisis migratoria

La migración se ha convertido en otro de los grandes frentes de la legislatura. Tras meses de negociación, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril de 2025, permitió iniciar en septiembre el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

Desde entonces, unos 1.900 menores han sido derivados a otros territorios, aunque Canarias mantiene tutelados a unos 2.750, más de 500 por encima de lo que marca la ley. La propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia de abrir el debate sobre el fin de la contingencia migratoria ha tensado de nuevo las relaciones entre ambas administraciones, aunque también con las comunidades autónomas que se oponen a recibir más menores.

Pacto Europeo de Migración y Asilo

A ello se añade la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Clavijo reclama al Estado un plan específico para un territorio frontera como Canarias y advierte de que, sin una mayor implicación del Gobierno central y del resto de comunidades, las Islas corren el riesgo de convertirse en una «cárcel de migrantes» ante un posible repunte de llegadas.

Medidas anticrisis

Las medidas anticrisis frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo provocaron otro de los desencuentros entre Canarias y el Estado, que ha tenido un final feliz.

El Gobierno canario reprochó al Ejecutivo central que el paquete de ayudas no tuviera en cuenta las singularidades fiscales del Archipiélago donde se aplica el IGIC en lugar del IVA, y aprobó sus propias medidas, como el tipo cero del IGIC sobre los combustibles y el incremento hasta el 99 % de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas, que han sido prorrogadas. Tras meses de negociación, Clavijo y Torres alcanzaron un acuerdo por 23,1 millones de euros para compensar a Canarias.

Más viviendas

La legislatura comenzó con la declaración de la emergencia habitacional convertida en una de las principales prioridades del Gobierno. Desde entonces, el Ejecutivo ha aprobado decretos para agilizar la construcción de vivienda protegida y movilizar suelo, además de reformar la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) para favorecer la promoción de viviendas destinadas al alquiler.

Los datos del Gobierno indican un fuerte impulso y contabilizan 4.068 viviendas en distintas fases de ejecución -1.680 en construcción, 157 finalizadas, 1.957 planificadas y 274 adquiridas-.

Sanidad

Aunque la oposición considera que la sanidad ha sido uno de los grandes fracasos de la legislatura, el Gobierno defiende que los principales indicadores reflejan una mejora del sistema en comparación con a anterior legislatura del pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG). En estos tres años la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 11,7%, mientras que la demora media para una intervención ha bajado 46 días, hasta situarse en 106 días, según los datos que maneja la Consejería de Sanidad.

Huelga de médicos

Pese a ello, la presión asistencial sigue siendo uno de los principales desafíos. La saturación de las urgencias o las dificultades para cubrir determinadas especialidades se unen al conflicto con los médicos que dura meses, iniciado por el rechazo al Estatuto Marco estatal y trasladado después a las reivindicaciones laborales en Canarias.

Dependencia

El Ejecutivo sostiene que la reorganización del sistema durante este mandato ha permitido agilizar la tramitación de expedientes y reducir las listas de espera en dependencia. Desde agosto de 2023 se han reconocido 54.584 prestaciones, frente a las 20.073 durante toda la legislatura anterior, y el tiempo real de resolución de los expedientes se ha reducido hasta 105 días. Pese a esta evolución, Canarias continua en el ‘limbo’ de la dependencia, es decir, aquellas personas que, a pesar de tener reconocido su derecho a una prestación, todavía no la han percibido, con 15.802 personas en las listas de espera.

Libros de texto gratis en Canarias

El Gobierno saca pecho en el área de Educación por haber devuelto la estabilidad al sistema educativo gracias a los acuerdos alcanzados con la comunidad educativa y la pacificación del conflicto con los sindicatos. Entre múltiples medidas, destaca el impulso a la Formación Profesional y la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto a partir del próximo curso escolar.

Además, el pasado miércoles se aprobó en el Parlamento canario la primera Ley Canaria de la Ciencia, con la que el Ejecutivo pretende reforzar el sistema de I+D+i.

Empleo

El empleo es otro de los argumentos que el Ejecutivo esgrime para respaldar la mejora de las Islas. Canarias cerró 2025 con 146.293 desempleados, un 6,4 % menos que un año antes, superó por segundo año consecutivo el millón de ocupados (1.043.600) y, por primera vez, se han registrado más autónomos (147.698) que personas en paro. Parte de esta evolución responde al buen comportamiento del turismo y al crecimiento de la economía española.

Salarios bajos

Con todo, Canarias mantiene algunos de sus principales problemas estructurales, que el Gobierno plantea como desafíos en los próximos años porque trascienden a una legislatura. Los salarios continúan entre los más bajos del país, la renta por habitante sigue por debajo de la media nacional y la pobreza continúa situándose entre las más elevadas de España.

Turismo

El turismo, principal motor económico de Canarias, mantiene cifras récord. En 2025 el Archipiélago recibió 18,4 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros, una tendencia que continúa en 2026. Ese crecimiento continuo propició las multitudinarias manifestaciones de 2024 y 2025 bajo el lema Canarias tiene un límite, que situaron en el centro del debate el impacto del modelo turístico sobre la vivienda, el territorio y los recursos naturales.

Ley de vivienda vacacional

Como respuesta, el Gobierno impulsó la Estrategia Canaria de Reto Demográfico, aprobó en diciembre de 2025 la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular las viviendas vacacionales y trabaja en una nueva Ley de Turismo, la primera gran reforma de la normativa autonómica desde 1995 para adaptar el principal motor económico de las Islas a los nuevos retos de sostenibilidad y competitividad.