The Salmar, el nuevo hotel de Satocan y Grupo Fuertes en Tenerife con vistas al Atlántico

Costa de San Miguel de Abona recibe a The Salmar. Este nuevo complejo de cuatro estrellas superior, adquirido en copropiedad por el consolidado holding nacional Grupo Fuertes y el grupo canario Satocan, será gestionado por este último, consolidando así su esperada primera apertura en la isla de Tenerife, que ya gestiona complejos en Gran Canaria y Fuerteventura.

El establecimiento en primera línea de mar se ha sometido a un ambicioso proyecto de transformación integral orientado a fundirse con el entorno de manera armónica. Durante el proceso se ha preservado intacta su característica y preciosa fachada blanca, mientras que el diseño de interiores se ha desarrollado bajo una estética marcadamente doméstica y acogedora. El objetivo del diseño es evocar la calidez y el confort de esos rincones especiales que cualquiera desearía para su propio hogar.

Con una ubicación privilegiada frente a una cala resguardada, la estancia en The Salmar se concibe bajo la metáfora de viajar a bordo de un gran crucero. Desde sus estancias —diseñadas de forma amplia, variada y con personalidades muy distintas entre sí— los huéspedes podrán disfrutar en primera persona del sonido de las olas, de la luz del sur y de un acceso directo al paseo marítimo que conecta San Miguel de Abona con el auténtico pulso del pueblo pesquero de Los Abrigos. Todos los detalles del complejo y sus canales de reserva ya se encuentran disponibles a través de su dirección oficial (https://www.thesalmar.com/). Como parte de este respeto por la identidad del lugar, la emblemática imagen de San Blas, el santo local, ha encontrado un nuevo espacio de honor en el proyecto. Con el fin de otorgarle un lugar destacado y de mucho más fácil acceso para fieles y visitantes, la figura se ha reubicado directamente en la entrada principal del hotel.

Propuesta gastronómica

La propuesta gastronómica del complejo sumará próximamente un pilar fundamental con la apertura del restaurante de su nuevo partner, bautizado como Camarote. Este espacio culinario ofrecerá una cuidada carta especializada en la cocina de brasa y los productos del mar. Para favorecer la integración con la vida local, el establecimiento dispondrá de un acceso totalmente independiente desde la propia avenida marítima, permitiendo la entrada directa a los comensales.

Para dar vida a este entorno, el hotel ha conformado su tripulación mediante dinámicas de selección humanas y cercanas. «En la hostelería tradicional se contratan perfiles; en The Salmar buscamos anfitriones», explica Javier Edodey, director del complejo. «Nos importan las personas que saben leer un silencio, que entienden nuestro ritmo y que cuidan los detalles con naturalidad. Queremos saber si miramos hacia el mismo horizonte ». Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el equipo de selección de Satocan llevó a cabo un job dating que reunió a casi 80 personas que se presentaron como candidatos a formar parte del equipo del nuevo hotel.

El desembarco en Tenerife constituye un verdadero orgullo y un hito estratégico para la división turística de SATOCAN. Tras consolidar una reconocida trayectoria en Gran Canaria y Fuerteventura con complejos de fuerte identidad —como Salobre Hotel Resort & Serenity, Gold, Marina Suites, Marina Bayview, los campos de golf de Salobre y Buendía Corralejo Nohotel —, la firma traslada su contrastado modelo de hospitalidad a una nueva costa. La trayectoria del grupo destaca históricamente por estudiar minuciosamente el entorno geográfico de cada activo, garantizando que el diseño de sus productos y experiencias conviva en sintonía con la naturaleza local y aporte un valor real en el día a día de la comunidad.

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Grupo Fuertes es un holding empresarial de referencia en España integrado por más de una veintena de empresas, con un potente núcleo agroalimentario y una división inmobiliaria y hotelera en pleno crecimiento. SATOCAN es un grupo empresarial canario con 40 años de historia, líder en la promoción, construcción y gestión de experiencias turísticas memorables y sostenibles dentro del archipiélago.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas