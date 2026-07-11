Miles de canarios miraron al cielo anoche: el IAC desvela el origen del destello verde que cruzó el Archipiélago

Un brillante bólido de color verde y blanco atravesó el cielo de Canarias en torno a las 23.35 horas del viernes, un fenómeno que pudo observarse a simple vista desde numerosos puntos del Archipiélago y que provocó varias llamadas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El objeto quedó registrado por la cámara de todo cielo del Gran Telescopio Canarias (GTC), ubicada en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), donde aparece a baja altura hacia el este-noreste, en dirección a la constelación de Pegaso. También fue captado por las cámaras del experimento AMOS, instaladas tanto en el Observatorio del Teide como en el del Roque de los Muchachos.

Según explica el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Javier Licandro, esta doble detección permitirá reconstruir con gran precisión la trayectoria del objeto. El sistema AMOS podrá triangular su recorrido y, gracias a los espectros obtenidos durante el paso del bólido, analizar tanto su brillo como su composición.

El fenómeno fue tan luminoso que pudo verse desde numerosos puntos de las islas. Incluso asistentes al concierto que ofrecía Sting en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife fueron testigos del destello que cruzó el cielo durante unos instantes.

Antes de conocerse estos datos, el 112 había confirmado que recibió varias llamadas alrededor de las 23.37 horas procedentes de distintos puntos de Canarias. Los alertantes describían el fenómeno como un "punto de luz" que atravesaba el cielo, aunque el servicio de emergencias no pudo determinar en ese momento su naturaleza.

En las primeras horas también circularon distintas hipótesis sobre un posible meteorito o incluso la reentrada de basura espacial. Sin embargo, el análisis realizado por los equipos científicos apunta a que se trató de un bólido, un meteoro extremadamente brillante que se produce cuando un fragmento de roca espacial entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad.

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La información registrada por el Gran Telescopio Canarias y el sistema AMOS permitirá ahora profundizar en el estudio del fenómeno y conocer con mayor exactitud sus características físicas y su trayectoria.