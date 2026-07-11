Lidl invierte 6,5 millones de euros en la renovación de su tienda en Agüimes, Gran Canaria

Lidl avanza en la consolidación de su presencia en las islas con la reapertura de su tienda en Agüimes, tras realizar una inversión de cerca de 6,5 millones de euros en su actualización integral para adaptar las instalaciones a la imagen de la cadena e implementar nuevas medidas de accesibilidad y eficiencia energética.

El establecimiento, que comenzó a funcionar a pleno rendimiento desde ayer, cuenta con una superficie de 1.405 metros cuadrados y un aparcamiento de 98 plazas. Además, dispone de estanterías más altas, un diseño renovado de las góndolas y una imagen actualizada concebida para ofrecer una experiencia de compra más cómoda, moderna y atractiva. Además, dispone de una plantilla de 28 personas, tras la creación de seis nuevos puestos de trabajo.

Lidl, que inició su trayectoria en Canarias en 2010, cuenta en la actualidad con una red de 39 tiendas en las islas y dos plataformas logísticas, una en Agüimes, en Gran Canaria, y otra en Güímar, en Tenerife. La cadena de supermercados es un agente fundamental para la economía local, ya que genera en las islas cerca de 5.000 empleos, directos e indirectos, y contribuye con 251 millones de euros al PIB autonómico.

En línea con su estrategia de sostenibilidad, Lidl ha incorporado en la tienda de Agüimes, situada en el Cruce de Arinaga (Calle del Torno, 1), medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética. Entre ellas destacan la instalación de 238 metros cuadrados de paneles solares, que garantizan el 54% de autoconsumo energético, así como tres puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según el director regional de Lidl en Canarias, Carlos Martínez, “la reapertura de nuestra tienda de Agüimes, con un diseño modernizado, refleja el compromiso de Lidl con Canarias y con seguir ofreciendo a nuestros clientes una experiencia de compra cada vez más cómoda, moderna y eficiente. Esta renovación nos permite responder mejor a sus necesidades, al tiempo que reforzamos nuestra apuesta por el empleo y el producto canario”.

Compromiso con la calidad y apoyo al producto local

Lidl se ha consolidado como un actor clave en la generación de riqueza en Canarias, donde su actividad representa el 2,53% del empleo que la compañía genera en España y cerca del 7,2% del empleo directo a nivel nacional. Su impacto económico también es relevante en términos de PIB: en 2024, la aportación en la provincia de Las Palmas se situó en torno a los 115,9 millones (el 0,41%), mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzó los 136 millones de euros (el 0,53% del PIB provincial).

Este crecimiento sostenido se apoya, en gran medida, en su apuesta por el producto local y la colaboración con proveedores canarios. La compañía trabaja con cerca de un centenar de productores del archipiélago y adquiere anualmente alrededor de 119 millones de euros en producto local, especialmente frutas y hortalizas como tomates, papas, plátanos, aguacates o naranjas, contribuyendo así al fortalecimiento del sector agroalimentario de las islas.

A este impulso se suma un avance destacado en la internacionalización, con la exportación de productos canarios, que ya alcanza el millón de euros, permitiendo llevar referencias elaboradas en el archipiélago a tiendas de la compañía en la Península y en otros mercados europeos. Este desarrollo consolida el papel de la cadena como puente entre los productores canarios y el consumidor internacional, al tiempo que contribuye a reforzar la visibilidad y el reconocimiento exterior de los productos de las islas.

En este contexto, la renovación de su tienda en Agüimes refuerza su estrategia de expansión en la región, con la que prevé seguir impulsando la creación de empleo, el crecimiento y modernización de su red de tiendas y el incremento de las compras a productores locales.