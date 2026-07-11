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Finalizada la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y Gran Canaria

Dichas islas pasan a situación de prealerta, al continuar en temporada de riesgo

Un efectivo, en las labores de control de un incendio en Tenerife.

Un efectivo, en las labores de control de un incendio en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

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Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, a partir de las 20.00 horas de este viernes.

Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, que indican la finalización del episodio de calor, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informa el departamento regional.

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Así, Gran Canaria y las islas occidentales regresan a la situación de prealerta por riesgo de incendio forestal, establecida desde el 1 de junio, al permanecer en la temporada de máximo riesgo.

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