Finalizada la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y Gran Canaria
Dichas islas pasan a situación de prealerta, al continuar en temporada de riesgo
Europa Press
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, a partir de las 20.00 horas de este viernes.
Esta decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, que indican la finalización del episodio de calor, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), según informa el departamento regional.
Así, Gran Canaria y las islas occidentales regresan a la situación de prealerta por riesgo de incendio forestal, establecida desde el 1 de junio, al permanecer en la temporada de máximo riesgo.
- Brussino fuerza su salida para poder ser aurinegro
- El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
- Es oficial en el BOE: el Gobierno aprueba la nueva jubilación parcial anticipada para los funcionarios de Tenerife
- Descontento en la comunidad venezolana de Canarias por la gestión de la ayuda humanitaria tras los terremotos
- El corredor tinerfeño de 75 años que sigue ganando mundiales: “El día que deje de sentir ese nervio, tal vez deje de correr”
- Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un 'referente' para Canarias
- Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
- Colchonetas acuáticas en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife