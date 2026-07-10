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Remolcan un cayuco con unas 70 personas que fue localizado a 11 millas de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda se dirige al puerto herreño tras avistar el cayuco a unas 11 millas náuticas de la costa

Un cayuco a su llegado a El Hierro.

Un cayuco a su llegado a El Hierro. / Antonio Sempere - Europa Press

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo está remolcando al puerto de La Restinga un cayuco con unas 70 personas a bordo que fue avistado cuando navegaba a unas 11 millas náuticas al sureste de la isla de El Hierro.

Fuentes de la sociedad estatal de salvamento han informado a EFE de que, tras avistar la embarcación, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la Salvamar Diphda.

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Esta embarcación de Salvamento Marítimo está procediendo a remolcar al cayuco al puerto herreño de La Restinga, donde se espera que llegue en breve, han añadido las fuentes. 

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