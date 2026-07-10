"Sin las regiones no hay Europa": Astrid Pérez reivindica el papel de los parlamentos regionales

La presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE), Astrid Pérez, ha reivindicado este viernes en el Senado de España un mayor protagonismo de las regiones en la toma de decisiones de la Unión Europea, al asegurar que "Europa no puede construirse solo desde los grandes centros de decisión, sino también desde sus territorios, desde sus parlamentos y desde la voz de las regiones".

Pérez realizó estas declaraciones durante la apertura de la primera reunión del Comité Permanente de la CALRE tras su reelección al frente de la organización el pasado mes de enero, un encuentro celebrado en la Cámara Alta con la participación presencial y telemática de representantes de parlamentos y asambleas legislativas regionales de distintos territorios europeos.

En su intervención, la presidenta agradeció la acogida brindada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, destacando que la celebración de este encuentro en la Cámara Alta representa "un compromiso con el diálogo, la cooperación y la defensa de las instituciones representativas".

"La voz de las regiones sigue siendo imprescindible para el porvenir de Europa"

Astrid Pérez subrayó que Europa atraviesa un momento decisivo marcado por desafíos como la cohesión social, el equilibrio territorial, la competitividad, la transición digital y ecológica, la seguridad o la necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía. Ante este escenario, defendió que la CALRE "es más necesaria que nunca", al constituir el espacio donde las regiones europeas trabajan conjuntamente para reforzar el principio de subsidiariedad, intercambiar buenas prácticas y contribuir a una Europa "más próxima, más justa y más atenta a la diversidad territorial".

Reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa / La Provincia

"La voz de las regiones sigue siendo imprescindible para el porvenir de Europa", afirmó, al tiempo que apeló a fortalecer la cooperación entre las asambleas legislativas regionales como vía para responder con mayor eficacia a las necesidades reales de los ciudadanos. Durante la sesión, el Comité Permanente avanzó en la preparación de la próxima Asamblea Plenaria de la CALRE, conoció los trabajos desarrollados por los distintos grupos de trabajo de la conferencia y abordó la participación de la organización en el Global Council Forum, una plataforma internacional de cooperación entre parlamentos regionales y locales de Europa, Asia y América.

La reunión

La reunión también sirvió para dar la bienvenida a los nuevos responsables parlamentarios incorporados recientemente a la CALRE y para reafirmar el compromiso de la organización con el fortalecimiento de la democracia parlamentaria, la cooperación institucional y la participación de las regiones en la construcción del proyecto europeo.

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Astrid Pérez, en la reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Asambleas legislativas regionales de Europa / La Provincia

Con este encuentro, la CALRE inicia la hoja de ruta del nuevo mandato de su Comité Permanente, bajo la presidencia de Astrid Pérez, con el objetivo de reforzar la influencia de los parlamentos regionales en los debates y decisiones que marcarán el futuro de Europa.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas