¿Por qué todo el mundo habla de los nuevos stickers de WhatsApp de Canarias? Las expresiones que arrasan en los chats
Turismo de Islas Canarias convierte en un fenómeno viral frases típicas como 'Tremenda calufa' o 'Se me fue el baifo', logrando una comunidad de más de 100.000 seguidores
Si en los últimos días has recibido en tus chats de WhatsApp un sticker de un lagarto canario quejándose de la "tremenda calufa" o una ilustración invitándote a un "tenderete", ya sabes de dónde viene. Lo que comenzó como una simple acción creativa en las redes sociales oficiales de Turismo de Islas Canarias se ha transformado en un auténtico fenómeno de masas en los teléfonos móviles de miles de personas.
La iniciativa, nacida originalmente en el perfil de Instagram del destino turístico, ha dado el salto definitivo a WhatsApp, donde ya cuenta con una comunidad que supera los 100.000 seguidores. De esta forma, el Archipiélago ha logrado colonizar el lenguaje digital cotidiano colándose directamente en las conversaciones privadas de residentes y visitantes.
De 'Se me fue el baifo' a 'Vamos pa'l charco': El diccionario canario en stickers
La colección de imágenes descargables recopila algunas de las expresiones populares y modismos más identitarios del habla canaria. Entre los diseños más compartidos y descargados por los usuarios destacan:
- 'Tremenda calufa' (para los días de intenso calor).
- 'Se me fue el baifo' (cuando sufres un despiste).
- 'Vamos pa'l charco' o 'Me doy un bañito y vuelvo' (ideales para el verano).
- 'Hoy toca tenderete' (el anuncio oficial de fiesta y reunión).
Además de estas frases hechas, la galería incluye personajes muy vinculados a la fauna autóctona, los paisajes naturales y la gastronomía de las ocho islas, convirtiendo el orgullo de pertenencia y las costumbres isleñas en un código visual divertido y moderno.
El éxito de llevar la identidad isleña al lenguaje digital
Detrás de este éxito digital se esconde una estrategia que busca conectar con el público de una forma mucho más orgánica y cercana. "La iniciativa surgió con una idea sencilla, la de trasladar la esencia de Canarias al lenguaje digital", detalla Sara Sánchez-Romo, directora de Digital y Social Media de Turismo de Islas Canarias.
El objetivo final de la campaña ha sido transformar esos pequeños guiños cotidianos, situaciones reconocibles y paisajes icónicos en herramientas de comunicación que cualquier persona puede descargar y utilizar de manera gratuita. Una fórmula que no solo ha conquistado a los propios canarios, sino que se ha convertido en la mejor campaña de promoción exterior gracias a la viralidad de los propios usuarios.
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