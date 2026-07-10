La Compañía de Danza de la Ópera de Gotemburgo realiza su única parada en España dentro de Mapas 2026 y actúa durante tres días en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife vuelve a situarse en el mapa internacional de la danza con la llegada de la GöteborgsOperans Danskompani (la Compañía de Danza de la Ópera de Gotemburgo), cuya presencia en el festival Mapas 2026 supone, además, su única parada en España. Este hito no solo consolida la proyección exterior de este espacio cultural tinerfeño, sino que refuerza su compromiso con la exhibición de grandes formatos escénicos, cada vez más escasos en los circuitos nacionales. En concreto, la GöteborgsOperans Danskompani ofrecerá dos espectáculos: Hammer, el mayor éxito de la GöteborgsOperans, coreografiada por Alexander Ekman, podrá disfrutarse en la Sala Sinfónica el sábado día 11 de julio a las 19:30 horas y un día más tarde a las 18:00 horas, mientras que el programa doble llega el martes día 14 de julio, a las 19:30 horas, con ima, de Sharol Eyal, y Wild Poetry, de Hofesch Shechter.

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, asegura que esta es una "ocasión inigualable". No obstante, esta no es la primera vez que Tenerife se convierte en epicentro exclusivo de propuestas internacionales, tal y como ya ocurrió el pasado fin de semana con Hamlet, de Robert Lepage y Guillaume Côt, también dentro de Mapas 2026. Todos estos hitos evidencias una línea de programación que busca recuperar la potencia de los grandes eventos escénicos.

Para todos los públicos

Lejos de una estrategia basada únicamente en posicionamiento, José Luis Rivero insiste en que la motivación es otra: “Fundamentalmente, lo que queremos es traer danza de calidad a nivel internacional y que pueda ser disfrutada por la ciudadanía". Y ese público no se limita únicamente a espectadores locales, puesto que Mapas 2026 cuenta con la presencia de visitantes de otras Islas e incluso estudiantes de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que han viajado expresamente para asistir a estas funciones.

La propuesta central de la visita de GöteborgsOperans Danskompani es Hammer, coreografía del reconocido creador sueco Alexander Ekman. Con 31 bailarines en escena, se trata de una pieza de gran formato que ha cosechado éxitos en todo el mundo y que plantea una reflexión crítica sobre el egocentrismo contemporáneo. "Hace una crítica importante a este estado en el que vivimos, de lo superficial, de estar pendiente de las redes sociales, del me gusta o el dedo para arriba", señala Rivero.

Producción de gran formato

Hammer es una pieza que está estructurada en dos actos y propone un viaje escénico que evoluciona desde la armonía colectiva hacia la fragmentación individual. "La primera parte es muy alegre, ofrece una visión de comunidad que se siente bien, pero poco a poco vemos cómo los bailarines se van encerrando en sus propias burbujas hasta llegar a un lugar mucho más oscuro", describe Rivero. Este contraste se refuerza mediante cambios en la iluminación, el vestuario y la paleta cromática sobre empleada sobre el escenario, elementos que subrayan el impacto visual del montaje.

Para el director artístico de Auditorio, la importancia de acoger este tipo de producciones radica también en una tendencia preocupante: "Los grandes formatos en danza están desapareciendo. Cada vez en España se presentan menos y por eso era importante rescatar ese concepto". En este sentido, subraya el papel de las instituciones que respaldan a compañías como la de Gotemburgo, imprescindibles para sostener propuestas de gran envergadura.

Doble programa

El programa de la compañía sueca se completa el martes 14 de julio con un doble pase que incluye ima y Wild Poetry. Se trata de dos piezas que, desde lenguajes distintos, comparten una apuesta por la potencia visual y sensorial. "No hace falta saber de danza, simplemente dejarse llevar por la belleza del movimiento", apunta Rivero, quien insiste en que estas propuestas están pensadas también para públicos no especializados.

Con 31 bailarines en escena, las obras de gran formato han cosechado éxitos en todo el mundo

Más allá del escenario, el festival Mapas 2026 ha generado espacios de encuentro que amplían la experiencia artística del público asistente, con sesiones musicales previas y encuentros posteriores que fomentan el diálogo entre los espectadores. "Ha sido fantástico ver un público tan diverso y tan emocionado por la belleza", destaca Rivero, quien insiste en que esa reivindicación de la belleza como necesidad contemporánea atraviesa todo el discurso de la presente edición de Mapas: "Cada vez más, nos hace falta que la belleza esté presente en nuestras vidas. El arte tiene esa posibilidad, la de hacernos parar y disfrutar de algo bien hecho". En un contexto marcado por la inmediatez, las propuestas de la GöteborgsOperans Danskompani invitan precisamente a detenerse y dejarse llevar durante dos horas por un universo escénico propio.

Hito

Rivero no oculta su satisfacción por haber logrado traer Hammer a Tenerife, tras insistir en su inclusión frente a otras propuestas de la compañía: "Ha sido una 'pelea' que hagan esta pieza aquí y estoy muy contento de que hayan aceptado, pero ahora también tenemos que demostrar que ha valido la pena venir". Con entradas aún disponibles y precios alrededor de los 15 euros, el Auditorio de Tenerife anima "a todo el mundo a que venga, porque es una experiencia única y muy difícil de volver a ver en Tenerife", concluye Rivero.

'Hammer', de la GöteborgsOperans Danskompani. / ED

De este modo, la cita no solo supone una oportunidad excepcional para disfrutar de una de las compañías más prestigiosas del panorama internacional, sino también una declaración de intenciones puesto que la danza, en todos sus formatos, sigue teniendo un lugar central en la programación cultural de la Isla.