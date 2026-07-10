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El Gobierno busca rebajar el absentismo laboral "sin buscar culpables"

El Ejecutivo llevará el debate a la Mesa de la Productividad para buscar medidas que reduzcan su incidencia en Canarias

Un camarero tirando una caña de cerveza.

Un camarero tirando una caña de cerveza. / EP

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J. Plasencia

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, defendió este viernes la necesidad de afrontar el elevado absentismo laboral que registra el Archipiélago desde el diálogo y el consenso entre administraciones, empresarios y sindicatos, evitando "señalar a nadie" o buscar responsables. A su juicio, se trata de un problema que requiere medidas concretas y un análisis de sus causas, por lo que rechazó centrar el debate en la búsqueda de responsabilidades.

Durante una visita a las obras de rehabilitación de la Casona de La Gorvorana, en Los Realejos, Domínguez calificó el absentismo como un "gravísimo problema" que repercute en la productividad de las empresas y eleva sus costes, con consecuencias que, a su juicio, también terminan afectando a la economía de los canarios. Provoca "menos productividad", señala Domínguez.

El vicepresidente recordó que Canarias figura entre las comunidades autónomas con mayores índices de absentismo laboral, una realidad que, aseguró, preocupa al Ejecutivo regional por el impacto que tiene sobre la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de las Islas.

Para tratar de revertir esta situación, el Gobierno autonómico ha situado esta cuestión entre los asuntos que abordará la Mesa de la Productividad, un espacio de trabajo en el que participan las dos universidades públicas canarias, las organizaciones empresariales y los sindicatos. El objetivo es analizar las causas que explican el fenómeno y plantear iniciativas que permitan reducir su incidencia sin poner el foco en un único colectivo.

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Domínguez, afirmó que el Ejecutivo regional se encuentra en la búsqueda de acciones que permitan combatir este problema. "Estamos preocupados por trabajar en ello, sin señalar a nadie. No buscamos culpables, sino soluciones", afirmó.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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