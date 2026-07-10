Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCorredor tinerfeño de 75 añosColchonetas en Las TeresitasEnfermeros canarios en el exteriorNueva LíneaNuevo parque en Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

Fernando Clavijo expresa sus condolencias a Andalucía por la tragedia del incendio en Almería

El presidente canario traslada su pesar al presidente andaluz por la tragedia que ha costado la vida a once personas en la localidad almeriense de Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

Ver galería

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes. / Infoca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado públicamente este viernes sus condolencias y solidaridad con las víctimas del incendio registrado en Los Gallardos (Almería). El fuego se ha cobrado la vida de once personas.

El jefe del Ejecutivo autonómico comunicó que trasladó personalmente su pesar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocerse la tragedia.

Clavijo señaló que no existen palabras capaces de "aliviar el dolor" provocado por la pérdida de vidas humanas e hizo llegar, en nombre de Canarias, un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por el incendio.

Noticias relacionadas y más

Además, el presidente canario mostró su reconocimiento a los profesionales que continúan trabajando para controlar el fuego y proteger a la población, destacando la labor que desarrollan los equipos de emergencia en este tipo de situaciones.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
  2. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  3. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  4. Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

Fernando Clavijo expresa sus condolencias a Andalucía por la tragedia del incendio en Almería

La Compañía de Danza de la Ópera de Gotemburgo realiza su única parada en España dentro de Mapas 2026 y actúa durante tres días en el Auditorio de Tenerife

La Compañía de Danza de la Ópera de Gotemburgo realiza su única parada en España dentro de Mapas 2026 y actúa durante tres días en el Auditorio de Tenerife

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.899 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.899 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Aleksander Dębicz (pianista): "La música para cine ha moldeado claramente mi lenguaje musical"

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona: "La ley de municipios turísticos debería servir de ejemplo para otras normas"

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona: "La ley de municipios turísticos debería servir de ejemplo para otras normas"

Escrivá ‘secunda’ a la patronal canaria y alerta sobre el coste de las bajas laborales

Escrivá ‘secunda’ a la patronal canaria y alerta sobre el coste de las bajas laborales

Canarias y Türkiye estrechan lazos para impulsar nuevas oportunidades en turismo, logística y economía

Canarias y Türkiye estrechan lazos para impulsar nuevas oportunidades en turismo, logística y economía

El refugio de Sara Carbonero (42 años) en Canarias: playas volcánicas y mucha calma

Tracking Pixel Contents