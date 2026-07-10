El aumento de problemas de salud mental en Canarias pone el foco en el coaching como herramienta complementaria

Canarias afronta una situación especialmente preocupante en materia de salud mental. Se estima que uno de cada cinco canarios padece algún trastorno mental y que la demanda asistencial por problemas de ansiedad y depresión ha aumentado entre un 25% y un 30% en los últimos cinco años, según datos extraídos del Informe Integral sobre la Situación de la Salud Mental en Canarias (2025).

Por si fuera poco, las limitaciones del Servicio Canario de la Salud y las listas de espera para acceder a atención psicológica dificultan que muchos pacientes reciban una intervención temprana, un aspecto clave para evitar que los problemas de salud mental se agraven.

En este contexto surge un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y profesionales del Servicio Canario de Salud, que analiza el potencial del coaching estructurado como una herramienta complementaria para acompañar a pacientes con ansiedad y depresión, sin sustituir en ningún caso la labor de psicólogos o psiquiatras.

El análisis se desarrolló íntegramente en el Centro de Salud de San Gregorio, en el municipio de Telde, bajo la dirección de María del Pino Pérez García y Juan Francisco García Granado, con la colaboración de un equipo multidisciplinar. En él participaron 30 personas de entre 18 y 65 años con trastornos de ansiedad y/o depresión. Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron las sesiones de coaching redujeron de forma significativa los síntomas de ansiedad en comparación con quienes recibieron únicamente la atención convencional.

"La psicología y el coaching son dos disciplinas totalmente diferentes, con dos formaciones totalmente distintas. En nuestro estudio nosotros valoramos el coaching porque intentamos estudiar si esta herramienta complementaria dentro de los centros de salud podría immplementarse y generar un cambio positivo en los pacientes", explica María del Pino.

Cada participante fue atendido en cinco sesiones individuales de una hora, con una frecuencia semanal. Las sesiones presenciales produjeron una mayor mejoría a corto plazo, mientras que las telefónicas mostraron efectos más sostenidos en el seguimiento a los cinco meses. Asimismo, los investigadores observaron mejoras en algunos aspectos de la regulación emocional y una evolución favorable de la calidad de vida percibida por los participantes, lo que respalda el potencial del coaching estructurado como complemento al tratamiento habitual en Atención Primaria.

Lejos de limitarse a conversaciones de apoyo, el coaching estructurado sigue una metodología definida. En este caso se empleó el modelo GROW, que ayuda al paciente a fijar objetivos, analizar su realidad, explorar alternativas y elaborar un plan de acción orientado al cambio.

No obstante, la investigadora María del Pino advierte de que los beneficios observados en el estudio dependen en gran medida de la preparación del profesional que aplica esta metodología. Subraya que el coaching solo ofrece garantías cuando es impartido por personas con una formación específica y acreditada, avaladas por entidades como la Asociación Española de Coaching (ASESCO) o la Federación Internacional de Coaching (ICF). A su juicio, una intervención realizada por personal sin la capacitación adecuada no solo puede reducir su eficacia, sino también generar expectativas poco realistas en pacientes que necesitan un acompañamiento profesional de calidad.

Profesional cualificado

"Hay que tener cuidado porque no todo el que dice que es coach lo es realmente, igual que no todo el que dice que es psicólogo", advierte. En su opinión, la proliferación de cursos sin reconocimiento oficial hace imprescindible comprobar la cualificación del profesional antes de iniciar cualquier proceso de acompañamiento.

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Aunque considera que en los últimos años la salud mental ha ganado visibilidad y ha dejado de estar tan estigmatizada, María del Pino cree que aún queda mucho camino por recorrer. A su juicio, las administraciones deberían impulsar más campañas de sensibilización y educación emocional, al mismo nivel que las dedicadas a enfermedades como la diabetes u otras patologías. Además, defiende una mayor apuesta por actividades comunitarias que fomenten el autoconocimiento y doten a la población de herramientas para cuidar su bienestar emocional desde edades tempranas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas