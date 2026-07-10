Canarias activa dos nuevas ayudas para los trabajadores autónomos: ¿quién puede pedirlas, cuánto se cobra y hasta cuándo?

El Gobierno de Canarias ha abierto el plazo para solicitar dos nuevas líneas de ayudas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia. Se trata del programa +Uno52, que incentiva la primera contratación indefinida de personas de 52 años o más y que bonifica el tipo de interés de los préstamos destinados a financiar inversiones para la mejora del negocio.

Ambas convocatorias completan, junto con otras tres subvenciones, el Plan Respaldo Autónomos, presentado en octubre del año pasado con la finalidad de favorecer en el Archipiélago el crecimiento empresarial, la creación de empleo y la modernización de los negocios. En concreto, estas dos nuevas líneas de ayuda tienen como objetivo, por un lado, facilitar la primera contratación indefinida del trabajador autónomo y, por otro, el acceso a financiación para modernizar los negocios a través de mejores condiciones en los préstamos.

Estas son las principales claves para conocer quién puede acceder, cuánto se puede percibir y qué requisitos se deben cumplir.

Programa +Uno52

¿En qué consiste la ayuda +Uno52?

El programa +Uno52 está dirigido a financiar la primera contratación indefinida realizada por un trabajador autónomo, siempre que la persona contratada tenga 52 años o más en la fecha de inicio del contrato. El objetivo es favorecer la incorporación al mercado laboral de un colectivo que encuentra mayores dificultades para acceder a un empleo estable.

¿Quién puede solicitarla?

Pueden acceder a esta ayuda todos los trabajadores autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en cualquier otro régimen especial por cuenta propia o en una mutualidad alternativa. También pueden solicitarla, a título individual, miembros de sociedades mercantiles, laborales y civiles o de comunidades de bienes que desarrollen su actividad en Canarias y cumplan los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre los principales requisitos para acceder a la ayuda figuran:

Tener su domicilio fiscal y desarrollar su actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estar al corriente en las obligaciones tributarias.

No tener trabajadores contratados en el momento de realizar la contratación.

No haber tenido empleados durante los seis meses anteriores (o desde el alta en el RETA si la actividad tiene menos antigüedad).

Que la contratación suponga creación de empleo neto.

Formalizar un contrato indefinido, a jornada completa o parcial de, al menos, el 50% y mantener el contrato durante un mínimo de doce meses.

¿Cuál será la cuantía a percibir?

Las cuantías ascienden a 5.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa, y cuando la persona trabajadora solicitante desarrolle su actividad en un municipio de menos de diez mil habitantes, la ayuda se incrementa a 6.000 euros, siempre que el empleo se mantenga al menos 12 meses.

En los supuestos de contratación a tiempo parcial, deberá ser siempre igual o superior al 50% de la jornada completa.

¿Es necesario que la persona contratada esté desempleada?

No. El programa no exige que el trabajador esté inscrito como desempleado. Además, tampoco excluye la contratación de familiares.

¿Hasta cuándo puede solicitarse?

El plazo de presentación de solicitudes se inició el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y podrá presentarse hasta el 15 de octubre de 2026. Además, la convocatoria tiene carácter retroactivo a 18 de octubre de 2025.

Bonificación del Tipo de Interés

La convocatoria de la bonificación parcial del tipo de interés de los préstamos vinculados a inversiones de la actividad económica busca abaratar el coste de los préstamos que soliciten los autónomos para financiar inversiones necesarias para desarrollar o consolidar su actividad comercial. La bonificación se aplicará durante un período máximo de tres años. La subvención se destina a reducir el coste financiero del préstamo y se abona en un único pago. Por lo que el autónomo no recibirá el dinero en su cuenta para gastarlo libremente, sino que la subvención se utilizará para rebajar la deuda que mantiene con la entidad financiera.

¿Quién puede solicitarla?

Pueden acceder los trabajadores autónomos dados de alta en el RETA, en otro régimen especial por cuenta propia o en una mutualidad alternativa que desarrollen su actividad económica en Canarias.

¿Qué inversiones podrán financiarse?

La convocatoria permite financiar, entre otras actuaciones, reformas y acondicionamiento de locales, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos informáticos, vehículos industriales o comerciales vinculados a la actividad, proyectos de investigación y desarrollo, franquicias, publicidad, páginas web, aplicaciones informáticas, licencias y otras inversiones en activos materiales e inmateriales. Queda excluida, entre otras, la adquisición de terrenos y edificaciones.

¿Qué requisitos deben cumplir para obtener la subvención?

Los préstamos deberán destinarse exclusivamente a financiar inversiones relacionadas con la actividad económica del autónomo y no podrán superar los 500.000 euros por solicitante. Entre las actuaciones que pueden acogerse a la ayuda figuran la reforma de locales, la compra de maquinaria o equipos informáticos, la digitalización del negocio, la creación de páginas web o las campañas de publicidad, mientras que queda excluida la adquisición de terrenos y edificaciones.

Además, el beneficiario deberá mantener su actividad económica durante, al menos, tres años desde la formalización del préstamo, ya que la finalidad de la convocatoria es apoyar inversiones que contribuyan a consolidar y hacer crecer el negocio.

¿Cuáles serán las cuantías a percibir?

La subvención consistirá en una bonificación del tipo de interés del préstamo formalizado que se abonará en un único pago transferido por la entidad colaboradora a la entidad financiera correspondiente.

La ayuda consiste en una reducción de dos puntos porcentuales sobre el tipo de interés del préstamo durante un máximo de tres años. En el caso de autónomos menores de 45 años, la bonificación aumenta hasta 2,5 puntos porcentuales anuales. La bonificación se aplicará durante un periodo máximo de tres años a partir desde la fecha de formalización del préstamo.

¿Hasta cuándo puede solicitarse?

El plazo de presentación de solicitudes se inició el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y podrá presentarse hasta el 30 de octubre de 2026. En esta convocatoria solo serán subvencionables los préstamos que hayan sido formalizados entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de finalización del plazo de presentación.