El Cabildo de La Palma obliga por decreto a los ayuntamientos a invertir para acabar con las fugas de agua

El Cabildo de La Palma obligará por decreto a los ayuntamientos de la isla a destinar parte de los fondos del próximo Plan de Infraestructuras y Desarrollo Local (PIDL) a reparar las redes municipales de abastecimiento y reducir las fugas de agua, una medida con la que pretende poner fin a un problema que provoca que el 37% del agua potable se pierda antes de llegar a los hogares.

La decisión supondrá que los consistorios con mayores pérdidas deberán dedicar una parte equivalente de la financiación que reciban del PIDL a actuaciones de mejora de sus infraestructuras hidráulicas. El plan contempla una inversión global de 40 millones de euros para los municipios de la isla, aunque el acceso a esos fondos quedará condicionado, en parte, a la necesidad de corregir las deficiencias detectadas en cada red de abastecimiento.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, anunció que la corporación incorporará esta obligación a las bases del próximo PIDL al considerar que la isla no puede seguir esperando por la financiación del Estado para afrontar unas actuaciones que considera prioritarias. "No podemos seguir esperando por esos fondos", defendió durante el debate de una moción sobre las pérdidas de agua.

La medida se apoyará en un informe técnico que el Consejo Insular de Aguas está ultimando para determinar con exactitud el volumen de agua que pierde cada municipio. El Cabildo ya ha completado una primera fase del diagnóstico, aunque todavía está pendiente de recibir información de varios ayuntamientos para cerrar la radiografía definitiva de las redes de abastecimiento.

Imagen de una galería de agua de La Palma. / E. D.

Ese informe será la base sobre la que se calculará el porcentaje de inversión que cada municipio deberá destinar a la reparación, renovación y modernización de sus conducciones, con el objetivo de reducir las fugas y mejorar la eficiencia del sistema.

La decisión llega en un contexto especialmente preocupante. Según los datos que maneja el Cabildo, La Palma pierde de media el 37% del agua que introduce en las redes municipales de abastecimiento. Es decir, más de un tercio del agua potable se desperdicia antes de llegar a los consumidores.

Las diferencias entre municipios son, además, muy significativas. Fuencaliente presenta las mayores pérdidas de la isla, con un 60% del agua no contabilizada, seguido de Villa de Mazo (57%), Barlovento (55%) y El Paso (52%). En estos municipios se pierde más de la mitad del agua que circula por sus redes.

La Isla pierde de media el 37% del agua que introduce en las redes municipales de abastecimiento

Las auditorías realizadas apuntan a que las principales causas son el envejecimiento de las tuberías, las roturas en las conducciones, los fallos de medición por contadores averiados y la existencia de conexiones ilegales.

El consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe, recordó que el Consejo Insular de Aguas ya trabaja con los ayuntamientos para definir las actuaciones necesarias, aunque insistió en que el Cabildo no dispone actualmente de recursos suficientes para asumir directamente estas inversiones debido al esfuerzo económico que sigue destinando a la reconstrucción de la isla.

Con esta iniciativa, la corporación insular pretende convertir el próximo PIDL en un instrumento para reducir uno de los principales problemas del abastecimiento de agua en La Palma y acelerar la modernización de unas infraestructuras cuya obsolescencia provoca cada año el desperdicio de millones de litros de un recurso estratégico para la isla.