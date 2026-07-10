Aleksander Dębicz (pianista): "La música para cine ha moldeado claramente mi lenguaje musical"

El pianista polaco Aleksander Dębicz inaugura este sábado 11 de julio, a las 20:00 horas, la XX edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) con Golden Piano Stories, un concierto que tendrá lugar en el Teatro Leal de La Laguna. Ofrecerá un recorrido por la historia de las bandas sonoras a través del piano con un programa que abarca desde clásicos como Mary Poppins o E.T. hasta composiciones contemporáneas. El artista propone así una experiencia que combina emoción, virtuosismo e improvisación.

Protagoniza el concierto inaugural de la XX edición de Fimucité. ¿Qué supone para usted participar en una edición tan especial como esta?

Es una sensación extraordinaria. Me siento realmente honrado de inaugurar un festival de este nivel y significa mucho para mí. Estoy muy agradecido por la invitación y, precisamente por eso, he preparado un programa especial para esta ocasión.

Precisamente, ¿cómo describiría el concierto que ofrecerá en el Teatro Leal?

Es una oportunidad única para escuchar todo el espectro de la música de cine, desde los grandes clásicos hasta las composiciones más contemporáneas, trasladadas al lenguaje del piano. La idea inicial era trabajar con bandas sonoras ganadoras del Oscar, y a partir de ahí seleccioné algunas de mis favoritas para adaptarlas. El público podrá escuchar desde Spellbound o Mary Poppins hasta E.T., de John Williams, así como obras más recientes como The Shape of Water, The Brutalist o Sinners. Es un recorrido muy amplio y creo que quienes disfrutan de la música de cine encontrarán algo especial.

La música de cine tiene la particularidad de conectar fácilmente con el público. ¿Espera esa respuesta en el concierto?

Cada público es una experiencia nueva. Siempre intento transmitir las mejores emociones posibles, y si recibo ese feedback, es maravilloso, pero no es algo que se pueda dar por hecho. Lo que sí es cierto es que la música de cine facilita esa conexión, porque son melodías reconocibles. Además, el público español es muy emocional, así que tengo la sensación de que será un concierto muy especial.

«Es una oportunidad única para el público poder escuchar todo el espectro de la música de cine»

Aunque la idea del concierto parte de Diego Navarro, ha sido usted quien ha elegido el repertorio. ¿Considera que hay alguna pieza especialmente significativa?

He intentado elegir música muy cercana a mi corazón, pero también ofrecer variedad. Quería mostrar diferentes matices de la música de cine. Por ejemplo, hay piezas con un carácter muy orquestal y clásico, como Exodus, pero también otras completamente distintas, como La red social, cuya adaptación al piano ha sido especialmente compleja por su naturaleza electrónica. Tengo un cariño especial por E.T., pero en realidad disfruto cada una de las piezas del programa. Y espero que el público también lo haga.

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de trasladar estas bandas sonoras al piano?

Ha habido procesos más o menos complejos. He trabajado cada pieza de oído, haciendo bocetos a mano e intentando identificar sus elementos más característicos; no solo las melodías, sino también las texturas, los ritmos y el diálogo entre instrumentos. En algunos casos, como en Spellbound o Exodus, la adaptación resulta más natural porque comparten elementos con la música clásica romántica. Pero en otros, como El Gran Hotel Budapest, con instrumentos como la mandolina, el reto es encontrar un sonido que resulte reconocible y, al mismo tiempo, ofrezca una nueva experiencia.

«Interpretar música para cine facilita la conexión con el público, porque son temas reconocibles»

¿Habrá espacio para la improvisación durante el concierto?

Sí, sin duda. La improvisación es una parte muy importante de mi trabajo como pianista. Eso sí, se trata de una improvisación controlada, integrada en momentos concretos del programa. Esta música requiere cierta disciplina, pero siempre dejo espacio para la espontaneidad.

Después de profundizar en tantas bandas sonoras, ¿ha sentido alguna vez que le habría gustado componer alguna de ellas?

Claro, sería fantástico tener ese mérito. Pero también soy compositor, así que no lo vivo de esa manera. Disfruto de la belleza de estas obras y me inspiran. Siempre digo que el estilo de un compositor es el resultado de todo lo que escucha y toca. Mi experiencia como intérprete influye directamente en mi forma de componer.

«La improvisación es una parte muy importante de lo que hago, aunque se trata de algo controlado»

¿La música de cine ha marcado su estilo?

Definitivamente. No solo como compositor, sino también como intérprete. Recuerdo que, cuando tocaba más repertorio clásico, buscaba en el piano sonidos inspirados en mis bandas sonoras favoritas, como las líneas de bajo de Thomas Newman. Mi álbum Magnolia tiene un carácter muy cinematográfico, y el próximo, para piano solo, también lo tendrá. La música de cine ha moldeado claramente mi lenguaje musical.

En su concierto se podrán escuchar obras muy diferentes entre sí. ¿Diría que existe una evolución en la música de cine?

Sí, la hay, y está directamente ligada a la evolución del propio cine. La música siempre responde a las necesidades de la película. Hoy en día, por ejemplo, hay menos espacio para grandes temas monumentales como las décadas de 1960, 1970 o 1980. No es una cuestión de los compositores, sino del lenguaje cinematográfico actual. Aunque en ciertos géneros, como la animación o algunas sagas, todavía se mantienen esos grandes temas, en general hay una tendencia hacia músicas más centradas en la atmósfera y en las emociones de los personajes.

Para finalizar, ¿qué proyectos tiene en el horizonte?

Próximamente ofreceré un gran recital al aire libre en Varsovia, donde resido. Además, soy codirector artístico de un festival junto a mi amigo Jakub Józef Orliński, cuya segunda edición celebraremos pronto. También continúo con mi actividad concertística y en septiembre publicaré mi nuevo álbum, 12 Dreams for Piano. De hecho, el segundo sencillo verá la luz en breve, así que es una etapa muy emocionante.