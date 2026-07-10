El 112 Canarias lanza una campaña para evitar accidentes durante el verano

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha puesto en marcha la campaña #NoSeasEstadística, una iniciativa dirigida a prevenir accidentes durante el verano en Canarias. El objetivo es recordar a la ciudadanía que muchas situaciones de riesgo pueden evitarse con medidas básicas de autoprotección, especialmente en una época marcada por los desplazamientos, las actividades al aire libre, las fiestas populares y la mayor presencia en playas y zonas de baño.

La campaña parte de una idea sencilla: las cifras de accidentes no son solo números. Detrás de cada dato hay una persona, una familia y, en muchos casos, un incidente que pudo haberse evitado. Por eso, el 112 Canarias quiere reforzar durante las próximas semanas los mensajes de prevención para reducir el número de heridos y fallecidos durante el periodo estival.

La iniciativa se difundirá a través de las redes sociales del servicio de emergencias.

Cinco vídeos con consejos de autoprotección

El 112 Canarias publicará un total de cinco vídeos en sus perfiles de X, Instagram, YouTube y WhatsApp. Las piezas estarán protagonizadas por profesionales de distintos servicios de seguridad y emergencias que trabajan de forma coordinada desde las salas operativas del CECOES.

Cada vídeo se centrará en una situación habitual del verano: los desplazamientos por carretera, las actividades en el mar, las salidas a la montaña, la participación en fiestas patronales, romerías o peregrinaciones y la preparación ante posibles emergencias.

Con este formato, el 112 busca trasladar mensajes claros, breves y fáciles de aplicar en la vida cotidiana. La finalidad es que la ciudadanía disfrute del verano con más seguridad y evite conductas que puedan derivar en accidentes.

Precaución en la carretera

La campaña arrancará con un mensaje desde la sala operativa del CECOES 112 centrado en la seguridad vial. Bajo el lema “Este verano, mantén la precaución en la carretera y #NoSeasEstadística”, se recordará la importancia de evitar distracciones al volante.

Entre las principales recomendaciones figuran respetar la distancia de seguridad, cumplir los límites de velocidad y mantener la atención durante los trayectos. Estos consejos resultan especialmente relevantes en verano, cuando aumentan los desplazamientos por vacaciones, fiestas, playas, zonas de baño y áreas recreativas.

Seguridad en el mar y deportes náuticos

La Guardia Civil será la encargada de trasladar las recomendaciones dirigidas a quienes practiquen actividades en el mar. Antes de salir a navegar o realizar deportes náuticos, el 112 recuerda la necesidad de planificar la actividad y consultar la previsión meteorológica.

También se aconseja revisar el estado de la embarcación o del material que se vaya a utilizar y comprobar que se dispone de los permisos necesarios. La prevención es clave para evitar incidentes en el litoral, especialmente en una comunidad autónoma donde el mar forma parte de muchas actividades de ocio durante todo el año.

Montaña: agua, móvil cargado y protección solar

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) centrará su mensaje en la seguridad en la montaña. Las recomendaciones básicas incluyen llevar agua suficiente, utilizar protección solar y contar con un teléfono móvil con batería antes de iniciar cualquier ruta o actividad en zonas de cumbre.

El 112 también recuerda la importancia de evitar actividades al aire libre durante episodios de altas temperaturas. En Canarias, el calor, la radiación solar y los cambios de tiempo pueden convertir una excursión en una situación de riesgo si no se planifica correctamente.

Romerías, fiestas y peregrinaciones

El verano en Canarias coincide con numerosas fiestas patronales, romerías y peregrinaciones. Por eso, el Cuerpo General de la Policía Canaria ofrecerá consejos específicos para quienes participen en este tipo de actos.

Entre las recomendaciones destaca el uso de chaleco reflectante cuando se camine junto a la calzada. También se aconseja circular siempre por el lado que permita ver de frente a los vehículos, una medida sencilla que puede ayudar a evitar atropellos o situaciones de peligro en vías compartidas.

La campaña incide en la necesidad de disfrutar de las tradiciones con responsabilidad, especialmente en actos multitudinarios donde conviven peatones, vehículos, animales, carretas y largas caminatas.

Cómo preparar una mochila de emergencias

El último de los ejes de la campaña estará dedicado a la preparación ante situaciones imprevistas. Desde la Dirección General de Emergencias, la jefa de Protección Civil, Montse Román, explicará cómo preparar una mochila de emergencias con los elementos básicos necesarios.

Este tipo de preparación permite reaccionar mejor ante incidentes, evacuaciones, fenómenos meteorológicos adversos o cualquier situación que obligue a actuar con rapidez. La campaña busca que la población incorpore estos hábitos preventivos como parte de su rutina.