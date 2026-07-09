Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora del calor en TenerifeLey de CienciaCD TenerifeEspañoles fallecidos en VenezuelaCB CanariasNueva Línea se separaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.811 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Exteriores eleva a 36 los españoles fallecidos por los seísmos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Más de 3.810 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El escultor y guía turístico Luis Alonso propone transformar el monumento a Franco en un homenaje al Carnaval de Santa Cruz
  2. Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
  3. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos
  4. La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
  5. Primer astillero de embarcaciones de recreo en Tenerife: casi tres campos de fútbol en el Puerto de Santa Cruz
  6. La Aemet amplía el aviso naranja al área metropolitana de Tenerife, con temperaturas máximas de 37 grados
  7. La playa Leocadio Machado en El Médano cierra temporalmente por un nivel de E.coli superior al permitido
  8. El quiosco de la plaza del Príncipe reabrirá tras el verano bajo la gestión de Strasse Fuyi

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.811 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 3.811 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

La responsabilidad política es cosa de fascistas

La responsabilidad política es cosa de fascistas

Álvaro de Albornoz: «La República tiene que acabar con el fascismo o el fascismo acabará con la República»

Álvaro de Albornoz: «La República tiene que acabar con el fascismo o el fascismo acabará con la República»

Un desfile histórico presidido por Hitler en Weimar

Un desfile histórico presidido por Hitler en Weimar

Las Palmas de Gran Canaria toma parte de la emisión internacional de una radio argentina

Las Palmas de Gran Canaria toma parte de la emisión internacional de una radio argentina

La Policía cree que en Santa Cruz de Tenerife radica un gran centro de contrabando de marihuana

La Policía cree que en Santa Cruz de Tenerife radica un gran centro de contrabando de marihuana

'Luz verde' a la Ley de Municipios Turísticos que posibilita más inversión en los microdestinos

'Luz verde' a la Ley de Municipios Turísticos que posibilita más inversión en los microdestinos

Los gomeros acompañan a PSOE y NC en el plante al dictamen del 'caso Mascarillas'

Los gomeros acompañan a PSOE y NC en el plante al dictamen del 'caso Mascarillas'
Tracking Pixel Contents