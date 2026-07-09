Sinfónica de Tenerife debuta en Países Bajos y regresa al circuito internacional tras 17 años

La Orquesta Sinfónica de Tenerife protagonizó este jueves 9 de julio en Ámsterdam una actuación histórica en el Concertgebouw, una de las salas de mayor prestigio internacional, en un concierto que marcó su regreso a los escenarios europeos tras 17 años sin actuar en el extranjero. La formación, dirigida por Pablo González y con el guitarrista Rafael Aguirre como solista, ofreció un programa que funcionó como una auténtica carta de presentación artística ante el público internacional, con entradas agotadas dentro de la programación estival del auditorio holandés.

El concierto, celebrado en la Sala Principal del Concertgebouw, confirmó el objetivo marcado por el propio director en los días previos, puesto que este regreso, avanzó, no se quedará "únicamente en la importancia simbólica de la ocasión", sino que se convierte ahora en una verdadera "afirmación artística". En ese sentido, la orquesta mostró "la calidad, la flexibilidad y la personalidad" a la que tiene acostumbrados a su público y destacó especialmente su trabajo del color y el ritmo, en una interpretación sólida y cohesionada.

Exigencias y retos

La exigente acústica del Concertgebouw, reconocida por su claridad, puso a prueba a la formación tinerfeña, que respondió no obstante con precisión y equilibrio. González ya había advertido que se trata de una sala que "expone con enorme claridad cada detalle de la interpretación", lo que obliga a tocar con "precisión, escucha y una verdadera conciencia de conjunto". Estas cualidades quedaron reflejadas en una actuación que permitió apreciar la riqueza de matices del conjunto.

En el concierto participaron 86 músicos e incluyó una muestra de vinos tinerfeños

El repertorio, concebido como una "carta de presentación artística", combinó creación contemporánea, identidad canaria y grandes obras del repertorio español y francés. La Sinfónica abrió el concierto con Riojana, de la compositora canaria Laura Vega, lo que supuso una clara "declaración de intenciones" y evidenció que la orquesta no solo viaja con obras consolidadas, sino también con una voz creativa vinculada a Canarias. El programa se completó con piezas de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y Maurice Ravel, unidas por "el extraordinario protagonismo del color, el ritmo y la imaginación orquestal", expresó González horas antes del recital.

Invitado

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la interpretación del Concierto de Aranjuez, de Rodrigo, a cargo del guitarrista Rafael Aguirre. El movimiento lento se convirtió en el centro "más íntimo y emocional de la velada", en un diálogo de gran sensibilidad entre el solista y la orquesta. A continuación, las suites de El sombrero de tres picos desplegaron la vitalidad rítmica y la riqueza orquestal de Falla.

La culminación de esta actuación llegó con el Bolero, de Ravel, que el director Pablo González describió como "una obra construida mediante la incorporación sucesiva de voces individuales hasta convertirlas en una poderosa experiencia colectiva". Su interpretación puso en valor el protagonismo de numerosos músicos de la orquesta, evidenciando su capacidad de escucha y construcción conjunta, así como la "enorme disciplina colectiva" necesaria para sostener su característico crescendo, celebró el maestro.

Larga preparación

La expedición desplazada a Ámsterdam estuvo integrada por 86 músicos, además del equipo técnico y artístico. La preparación del concierto había sido "muy intensa y minuciosa", expresó Pablo González, debido a los distintos retos que planteaba el programa, como la transparencia del acompañamiento en el Concierto de Aranjuez, la precisión rítmica o la riqueza de color en las obras de Falla y Laura Vega. Pero no solo música llevó la Sinfónica de Tenerife hasta Países Bajos, puesto que antes del concierto, el Concertgebouw acogió una muestra gastronómica con vinos de Tenerife destinada a cerca de 230 invitados, en una iniciativa que vinculó cultura y proyección exterior de la Isla.

Para González, esta actuación trasciende el propio concierto y se inscribe en una visión más amplia del papel de la orquesta. Aunque reconoce que una gira internacional no se traduce automáticamente en un aumento inmediato de público, considera que su efecto más profundo radica en reforzar "el orgullo y el sentimiento de pertenencia" en torno a la Sinfónica. "La proyección exterior solo adquiere todo su sentido cuando regresa a la sociedad de la que procede", señaló horas antes de ponerse al frente de la Sinfónica en el Concertgebouw.

Proyección internacional

El director Pablo González considera además que la Sinfónica de Tenerife está "plenamente preparada" para afrontar nuevas giras, gracias a su cohesión como equipo y a su capacidad de "escuchar, reaccionar, adaptarse y construir juntos una interpretación". No obstante, subraya ahora que una presencia internacional estable requiere planificación y estrategia, ya que “no se trata de viajar por viajar”, sino de impulsar proyectos con sentido artístico.

La Sinfónica de Tenerife actúa en Países Bajos. / Sinfónica de Tenerife-Chris Thomassen

El debut en el Concertgebouw supone así un paso decisivo en la proyección internacional de la Sinfónica de Tenerife, que consolida su identidad artística en uno de los escenarios más exigentes y prestigiosos de Europa.