A partir de hoy, el Centro Atmosférico de Izaña ha pasado a llevar el nombre de la persona que más lo ha transformado: el físico Emilio Cuevas. El recuerdo de una vida dedicada a la ciencia y al servicio público ha sido sellado con el lugar que le vio crecer como investigador, llegando a consolidarlo como una de las referencias científicas de España y Canarias.

Bajo un intenso sol y los últimos retazos de una calima, que se niega a desaparecer, el centro ha acogido un emotivo acto institucional que ha reunido a autoridades científicas y políticas de España y Canarias, además de amigos y familiares de Cuevas.

El homenaje ha servido para oficializar la nueva denominación del observatorio, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un observatorio con el nombre de quien lo transformó

El centro, referencia internacional en el seguimiento del dióxido de carbono y otros gases con impacto en la atmósfera, pasará a denominarse Observatorio Emilio Cuevas. Con este gesto, Izaña reconoce la trayectoria de un investigador que dedicó más de tres décadas a este enclave científico de Tenerife y que contribuyó de forma decisiva a situarlo en la primera línea mundial de la vigilancia atmosférica.

Nacio en Tenerife el 30 de junio de 1961, Cuevas pasó buena parte de su ifnancia entre Sidí Ifní y El Aaiún, en Marruecos, junto a su padre, militar destinado en esa zona de África y profundo conocedor del antiguo Sahara español. Tras formarse en Física Atmosférica en la Universidad Complutense de Madrid, inició en 1989 una trayectoria profesional estrechamente ligada a Canarias y, en particular, al observatori de Izaña.

Izaña, su casa científica durante más de tres décadas

Durante más de treinta años, el centro fue mucho más que su lugar de trabajo. Bajo su dirección, Izaña reforzó su papel como vigía internacional del cambio climático, con investigaciones sobre gases de efecto invernadero, ozono, radiación solar y polvo sahariano. Cuevas dirigió el centro hasta 2023, después de casi un cuarto de siglo al frente de su gestión.

Su labor fue clave para consolidar el observatorio tinerfeño como uno de los grandes referentes mundiales de vigilancia de la atmósfera, junto al de Mauna Loa, en Hawái. Desde las cumbres de Tenerife, el trabajo científico desarrollado en Izaña ha permitido seguir la evolución de la composición atmosférica y aportar datos esenciales para entender el cambio climático.

Una vida dedicada a la ciencia hasta el final

Cuevas falleció el pasado febrero, a los 65 años, debido al avance de una enfermedad neurodegenerativa. Se había jubilado antes de tiempo por el deterioro físico que le provocó la enfermedad, pero también para dedicar más tiempo a su mujer y a sus dos hijas. Incluso tras su retirada, continuó vinculado a la investigación y llegó a publicar varios artículos científicos.