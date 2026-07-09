El Pinar, en El Hierro, se cuela en el ranking de las temperaturas más altas de Canarias

La estación meteorológica de Depósito, en El Pinar (El Hierro) se ha colado este jueves, 9 de julio, en el ranking de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de las temperaturas más altas de la jornada, un listado que, en estos últimos días, lo copaban estaciones de Gran Canaria.

En concreto, El Pinar se sitúa en la quinta posición de zonas más calurosas de este jueves, con 31,1º C a las 10:00 horas.

En los primeros puestos, por su parte, se encuentran cuatro estaciones de Gran Canaria: Tejeda (34,1º), Lomo Pedro Alfonso (31,6º), Las Tirajanas (31,5º) y Cuevas del Pinar (31,3º), estas tres últimas en San Bartolomé de Tirajana.

Zonas más frescas

Por contra, los lugares canarios en los que más ha refrescado son San Juan de la Rambla, con 13,9º a las 06:10 horas, Teror, con 14,3º y La Victoria de Acentejo, con 14,8º.

A ellos le siguen Valleseco, en Gran Canaria (15,1º) y Llano de los Loros, en La Laguna (15,5º).