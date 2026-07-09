Medicina encabeza la demanda universitaria en Canarias durante la última década

Medicina encabeza el ránking de las carreras más demandadas en Canarias de la última década. El grado acaba de revalidar su condición de titulación más solicitada en las universidades públicas de las Islas —tanto en la Universidad de La Laguna (ULL) como en la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)— para el curso 2026/2027 y, por si había dudas, suma ya diez años consecutivos ocupando el primer puesto en las preferencias del alumnado. Desde 2016 ningún otro estudio ha podido desbancarla. Y aunque otras titulaciones como Enfermería, Psicología o Magisterio de Educación Primaria le han hecho la competencia, la distancia en el número de solicitantes sigue siendo muy significativa.

En la ULL, el segundo y tercer puesto a lo largo de la década varía entre Psicología, Derecho, Magisterio de Educación Primaria y, a partir de la crisis del coronavirus, también Enfermería. "Excepto alguna que otra subida o bajada puntual, la mayor parte de la demanda de los últimos diez años se ha centrado en estos grados", señala la vicerrectora de Estudiantes de la ULL, Rosario Hernández. Sin embargo, para la experta también destaca otra titulación que, a su juicio, pasa desapercibida. "El grado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) destaca cuando se compara el número de solicitantes con las plazas ofertadas, ya que presenta una ratio de casi siete personas por vacante", menciona. De hecho, desde 2022, que se incorporó a la oferta formativa de la institución, no ha hecho más que mantenerse entre las seis carreras más demandadas.

En la ULPGC, la situación es similar. Junto a Medicina, el top tres durante estos diez años lo han compartido titulaciones como CAFYD, Enfermería, Veterinaria, Magisterio de Educación Primaria y Derecho. Al menos hasta ahora. Tras la incorporación de este año del grado en Psicología, el estudio se ha estrenado por todo lo alto y se ha colocado directamente en el puesto número dos, con más de 700 solicitantes.

Aumento del número de solicitantes

Más allá de mantener su liderazgo, la principal tendencia de la última década ha sido el fuerte crecimiento del interés por Medicina. Solo en una década, el número de solicitantes ha aumentado un 70,8% en la ULL, pasando de 873 interesados en 2016 a 1.491 este año. "También hay que tener en cuenta que no todos los demandantes son canarios, hay mucha gente de la Península que solicita plaza en las Islas", advierte Hernández. En la ULPGC, el incremento es ligeramente inferior, de un 63,6% —tomando como referencia los datos de 2018, que son los primeros datos disponibles de esta institución académica—.

La tendencia se repite en otras titulaciones. En general, el número de personas interesadas en cursar estudios universitarios ha aumentado con el paso del tiempo. Por ejemplo, otra de las carreras que también han experimentado este aumento es Enfermería, que ha pasado de 257 a 528 en la institución tinerfeña. En la ULPGC, la diferencia es aún más notable. En 2018, unos 554 alumnos solicitaron plaza en este grado y este año la cifra se ha duplicado, llegando a los 1.110. Por otro lado, carreras como Veterinaria también destacan con casi más de 300 solicitudes.

Pese a este aumento de la demanda, la oferta de plazas de los grados no ha crecido al mismo ritmo. Aunque las cifras son un elemento clave en la planificación de los estudios, no constituyen el único factor que se debe tener en cuenta. "Cuando nosotros diseñamos un grado, el número de plazas que ofertamos para una titulación viene determinado por los recursos disponibles", señala. Es decir, por el número de profesores en plantilla y los espacios habilitados. "Al final hablamos de recursos económicos", agrega. Así ocurrió en el curso 2023/2024, cuando la ULL aumentó en 20 las plazas ofertadas del grado en Medicina gracias a una ayuda universitaria convocada por el Gobierno central.

Grados menos demandados

En cuanto a las carreras menos demandadas destacan, según la vicerrectora, los grados de Antropología Social y Cultural, Estudios Francófonos y Geografía y Ordenación del Territorio. "Son estudios con menor presencia en los institutos y, por lo tanto, menos conocidos", subraya. Y añade que el grado en Turismo también ha experimentado un descenso en el número de interesados. Un hecho que atribuye a que cada vez más personas trabajan en el sector a pesar de no contar con la titulación. "Además, se trata de una crisis a nivel nacional, es decir, no solo ocurre en Canarias", agrega.

A su juicio, los estudiantes escogen sus estudios en función de la experiencia que hayan tenido con sus profesores en otros niveles académicos como el instituto o el colegio. Además, considera que las salidas laborales, las profesiones familiares y el prestigio asociado a cada carrera son factores que también influyen en la toma de decisiones.

De cara al futuro, Hernández asegura que la gestión de datos vinculada a la Inteligencia Artificial se convertirá en una de las principales demandas. "Además, el ámbito de la salud seguirá ganando importancia y, por otro lado, vemos cada vez más interés del alumnado por los dobles grados, que permiten combinar distintas áreas de estudio", concluye.

Fechas clave de la ULL

Este miércoles, los estudiantes de la ULL han podido consultar si finalmente han sido admitidos en el procedimiento de preinscripción. En caso de haber detectado errores o incidencias, tendrán hasta este jueves a las 14:00 horas para presentar alegaciones. Así, la primera lista de adjudicación de plazas se publicará el 13 de julio y quienes obtengan plaza en la titulación solicitada como primera opción podrán formalizar la matrícula desde ese día, a partir de las 10:00 horas y hasta el 15 de julio a las 23:59 horas. La segunda adjudicación y la publicación de las listas de espera tendrán lugar el 17 de julio. En ese caso, el nuevo periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el 21 de julio.

La ejecución de las listas de espera se desarrollará los días 23 y 24 de julio, en dos franjas horarias. La matrícula correspondiente a esas adjudicaciones se realizará los días 27 y 28 de julio. Una vez concluido este proceso, las plazas que queden libres se ofertarán en la preinscripción extraordinaria, cuyo plazo de solicitud estará abierto del 26 al 28 de agosto. Este segundo periodo permitirá cubrir vacantes en aquellas titulaciones que no hayan completado su cupo durante la fase ordinaria.

La adjudicación de plazas se publicará el 2 de septiembre y el periodo de matriculación se desarrollará el día 7, entre las 10:00 horas y las 23:58 horas. En cuanto a las listas de espera, la universidad adjudicará las plazas vacantes en dos tandas el 9 de septiembre. Los estudiantes que consigan hacerse con una deberán matricularse al día siguiente, 10 de septiembre.

Fechas clave de la ULPGC

En el caso de la ULPGC, también podrán presentar hasta este jueves alegaciones sobre los datos provisionales del proceso de preinscripción. La primera lista de asignación de plazas se publicará el 13 de julio y la matrícula podrá formalizarse desde ese mismo día hasta el 16 de julio. El segundo listado estará disponible el 17 de julio y el nuevo periodo de matrícula permanecerá abierto hasta el 21 de este mismo mes. Durante las próximas semanas se continuarán publicando otras dos listas de asignaciones de plaza, con sus respectivos periodos de matriculación —del 22 al 27 de julio y del 28 al 31—.

Por último, el 31 de agosto, la institución publicará en su web y redes sociales los estudios de grado con plazas vacantes o que puedan llegar a tenerlas en asignaciones posteriores. Así, quienes deseen solicitar la preinscripción extraordinaria deberán hacerlo entre el 3 de julio y el 2 de septiembre. La matrícula, en cambio, será entre el 4 y el 11 del mismo mes.