Madrid se compromete a aportar menos de la mitad del dinero que reclama La Palma para su reconstrucción

El Gobierno central se compromete a buscar la fórmula presupuestaria para abonar menos de la mitad de los fondos económicos, alrededor de 100 millones de euros, que reclama el campo de La Palma para completar la reconstrucción por la erupción del Tajogaite, ocurrida en 2021. Durante la reunión, el sector primario ha estimado en 223 millones la partida necesaria para su reconstrucción.

Es lo que trasladó este jueves 9 de julio de 2026 el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, al término de un encuentro con representantes de los ministerios de Hacienda y Agricultura, los consejeros regionales de Presidencia y Agricultura, Nieves Lady Barreto y Narvay Quintero, y representantes de la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma).

En representación del Gobierno canario, la consejera regional Nieves Lady Barreto recordó que, si bien no hay un convenio firmado con el Ministerio de Hacienda que lo obligue a transferir parte de esa ayuda pública, el crédito que se precisa "ya está contemplado en los presupuestos", actualmente prorrogados, existiendo además una experiencia previa de abono de la partida extraordinaria en 2023.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, confía en que, con el compromiso del Gobierno de España de estudiar la mejor forma de canalizar los recursos, se abonen "lo antes posible": "El propio ministro se ha comprometido a intentar forzar y sacar por lo menos este año los (100) millones que están en la partida".

El consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, confía en que el Estado abone "lo antes posible" las partidas que reclama el sector primario palmero

En nombre de Asepalma, Hernán Rodríguez lamentó que el colectivo sale del encuentro "sin estar satisfecho al cien por cien", ya que contaba con tener una respuesta "positiva" del ejecutivo estatal respecto a los 223 millones que precisan para su reconstrucción en la isla. "Nosotros lo que queremos es una fecha en la que se nos va a hacer el ingreso, y todavía no la tenemos. Ya los trabajos están paralizados, porque no hay recursos", aseveró.

"El ministro no nos asegura que vayan a llegar los recursos económicos, sino que se va a estudiar. No sabemos cuánto se va a dilatar, y los agricultores no pueden esperar que esto se siga dilatando más", añadió.

Torres respondió que "ya se han abonado" las partidas económicas a todos los que perdieron su primera vivienda y prácticamente a casi todos los de la segunda vivienda, y se ha ayudado también al sector primario, pero admitió que "todavía una parte por concluir".

El ministro de Política Territorial transmitió al Gobierno canario y Asepalma el "compromiso" del Estado de estudiar la fórmula presupuestaria para ingresar una ayuda que en principio sería de unos 100 millones de euros, ya que los presupuestos, actualmente prorrogados, impiden ampliar partidas extraordinarias.

De este modo, reiteró el "compromiso claro" del Gobierno de España de culminar, en la actual legislatura, el trabajo iniciado con respecto a la reconstrucción de la isla de La Palma: "Estoy convencido de que buscaremos una fórmula para poder ir compensando los fondos económicos que se precisan para esa reconstrucción", concluyó.