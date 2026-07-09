Las islas verdes se vuelcan con los damnificados de los terremotos de Venezuela

Las islas verdes se vuelcan con los afectados por los terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio. En diferentes iniciativas, los cabildos de La Gomera, La Palma y El Hierro se solidarizan con los damnificados, en especial con los isleños y descendientes de isleños que viven en el país sudamericano.

La corporación insular gomera anunció este jueves 9 de julio de 2026 que ya ha puesto en marcha la distribución de las primeras ayudas destinadas a los venezolanos afectados por los seísmos registrados en el país, con especial atención a los ciudadanos gomeros y descendientes residentes en las zonas más castigadas por la emergencia.

La actuación se está desarrollando a través de la Asociación Civil Benéfico Cultural Isla de La Gomera y en coordinación directa con la Corporación insular, tras la elaboración de un diagnóstico inicial que ha permitido identificar a las personas afectadas, evaluar sus necesidades más urgentes y comenzar, desde esta misma semana, el reparto de recursos básicos.

Las primeras ayudas están llegando principalmente a ciudadanos gomeros residentes en La Guaira, considerada una de las zonas cero de los terremotos. En los próximos días, el dispositivo de atención se irá extendiendo a otros puntos de Venezuela, con el objetivo de dar cobertura al mayor número posible de personas afectadas vinculadas a la isla.

En La Palma, el pleno del Cabildo refrendó de manera definitiva el acuerdo institucional de apoyo y profunda solidaridad con el pueblo venezolano

En La Palma, el pleno del Cabildo refrendó de manera definitiva el acuerdo institucional de apoyo y profunda solidaridad con el pueblo venezolano. Este paso unifica la voz de todos los grupos políticos de la corporación.

A través de esta ratificación plenaria, el Cabildo palmero expresa su "más profunda e incondicional solidaridad, fuerza y apoyo al pueblo de Venezuela, haciendo extensivo un sincero pesar a los familiares de las víctimas mortales y deseando la pronta recuperación de todos los heridos afectados por los recientes terremotos". Asimismo, el acuerdo reconoce públicamente la labor y traslada todo el "aliento" a los equipos de rescate, personal sanitario y de emergencias que en estos momentos actúan sobre el terreno para salvar vidas.

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