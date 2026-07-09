El IGN registra más de 60 terremotos de baja magnitud en Canarias desde el lunes

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado desde el pasado lunes, 6 de julio, más de 60 seísmos en Canarias de baja magnitud. De hecho, de los registros publicados en su página web, tan solo dos terremotos superan la magnitud 2.

Estos tuvieron lugar el martes, en el Atlántico, uno al este de Gran Canaria y el otro, al norte del archipiélago.

Seis este jueves

En lo que va de día, el IGN ha contabilizado seis sismos, de los que cinco se localizaron en Tenerife y uno en La Gomera.

De magnitud entre 0.8 y 1.2, los terremotos de Tenerife tuvieron lugar en Guía de Isora, Arico y Vilaflor, que concentra tres. Todos ocurrieron durante la madrugada, a excepción del último, que se registró a las 08:46 horas.

Por su parte, el de la isla colombina tuvo lugar en San Sebastián, a las 01:16 horas, y fue de magnitud 1.4.

Terremotos de este jueves. / IGN

Semáforos volcánicos

En la actualidad, según explica cada semana el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en sus redes sociales con el informe Guayota de seguimiento sismológico, los semáforos volcánicos de Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran en posición verde; por lo tanto, los residentes y visitantes de estas islas pueden desarrollar sus actividades con absoluta normalidad.

Por su parte, transcurridos más de cuatro años después de finalizar la erupción en la isla de La Palma, los parámetros geofísicos y geoquímicos todavía no han vuelto a la normalidad; por lo tanto, su semáforo volcánico se encuentra en posición amarillo. Ello implica que los residentes y visitantes tienen que seguir estando atentos a las comunicaciones de las autoridades de protección civil.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: