El Gobierno presenta el primer Mapa de Medios del Archipiélago para reforzar la transparencia

El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, presentó este jueves el Mapa de Medios de Canarias en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT), una herramienta impulsada por el Ejecutivo autonómico con el objetivo de reforzar la transparencia institucional, mejorar el conocimiento del ecosistema informativo del Archipiélago y dotar de mayor seguridad y objetividad a las relaciones entre la Administración y los medios de comunicación.

Domínguez señaló que "este mapa nace para dar transparencia a las relaciones del Gobierno de Canarias con los medios de comunicación y, al mismo tiempo, para favorecer una mayor transparencia del propio ecosistema de comunicación de las islas".

Durante su intervención, explicó que este trabajo es el resultado de tres años de recopilación, verificación y clasificación de la realidad comunicativa de las ocho islas, dando lugar al primer directorio público de medios de comunicación de Canarias y al primero promovido por un gobierno autonómico mediante una resolución específica de transparencia que identifica públicamente los medios con los que se relaciona la Administración.

El viceconsejero detalló que el Mapa de Medios clasifica las distintas realidades comunicativas del Archipiélago en tres categorías: medios de comunicación convencionales, canales de comunicación y herramientas de comunicación. Esta última incorpora nuevas formas de generación y difusión de contenidos, como creadores digitales, blogs, canales audiovisuales, productoras o agencias, reflejando así la evolución del sector.

Domínguez añadió que "el objetivo es ordenar, con criterios claros y públicos, una realidad comunicativa cada vez más diversa y avanzar hacia una gestión de la publicidad institucional con mayores garantías de transparencia, rigor y equidad".

Asimismo, destacó que esta primera fase permitirá seguir avanzando hacia un modelo que aporte mayores garantías de transparencia en la inversión publicitaria institucional. En este sentido, explicó que el objetivo del Gobierno de Canarias es que, a partir de 2027, la planificación de la publicidad institucional del Ejecutivo autonómico se apoye en este registro, de forma que la contratación se dirija a aquellos medios que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para su consideración como medio de comunicación y figuren inscritos en el Mapa de Medios.

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La presentación se enmarca en las acciones de colaboración entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones representativas del sector para dar a conocer una herramienta concebida como instrumento de referencia tanto para las administraciones públicas como para los profesionales y empresas de la comunicación en las islas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas