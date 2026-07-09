Domínguez mantiene el pulso con los barones del PP por la crisis migratoria
El vicepresidente del Gobierno de Canarias insiste en que la ley debe cumplirse, a pesar de las discrepancias con el acuerdo entre PP y Vox en Andalucía sobre la acogida de menores no acompañados
El líder del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno de Canarias Manuel Domínguez, ha advertido este jueves de que, aunque no gusten, "las leyes están para cumplirlas", al ser preguntado por el acuerdo suscrito por su partido y Vox en Andalucía, que rechaza seguir con la acogida de menores migrantes derivados desde el Archipiélago.
En una rueda de prensa para presentar nuevos programas de apoyo a personas autónomas, Domínguez ha dicho que la postura del PP canario "no ha cambiado ni un ápice desde el primer momento", y ha instado a que sea el Estado el que tutele a dichos menores migrantes no acompañados, y no las comunidades autónomas. Pese a esta posición, Domínguez ha recordado que lo que establece la ley es claro, y que al resto lo que "le toca" es cumplirla: "No queda otra opción, guste o no guste".
"Por lo tanto, hago mías las palabras de (la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Díaz Ayuso, porque creo que es lo oportuno: las leyes están para cumplirlas, y si lo que dice es que hay que derivar menores no acompañados, pues se debe cumplir, le guste a quien le guste", ha concluido Domínguez.
El acuerdo
Según el acuerdo suscrito la pasada semana por PP y Vox para gobernar la Junta de Andalucía, ambas formaciones muestran su rechazo frontal al reparto de migrantes entre comunidades autónomas que estable la reforma de la Ley de Extranjería promovida por el Gobierno español.
Otras cuestiones contenidas en dicho documento en relación a la migración son un programa para facilitar la repatriación de los migrantes menores a sus países de origen, la suspensión de subvenciones a ONG, prohibir el burka y el nikab y 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas públicas.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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