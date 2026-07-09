La cara y la cruz de la asistencia escolar en Canarias: mejora en general y más faltas en la FP

Los alumnos canarios se fugan cada vez menos de clase. Todos menos los de los ciclos formativos, que van a contracorriente. Y es que Canarias ha conseguido reducir el absentismo escolar en todas las etapas educativas salvo en Formación Profesional (FP), que continúa siendo la excepción. Aunque las faltas injustificadas siguen representando un desafío para todo el sistema educativo, su incidencia es especialmente elevada entre el alumnado que cursa ciclos formativos. En el último año, la tasa de absentismo en esta enseñanza ha aumentado un 4,81%, hasta situarse en el 16,14%.

Así lo reflejan los últimos datos disponibles, correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2025/2026, que el consejero de Educación, Poli Suárez, presentó este miércoles en comisión parlamentaria. “Como en el conjunto del Estado, es la etapa con mayor absentismo, y es una cifra de curso en marcha, no de curso cerrado”, puntualizó Suárez. Asimismo, señaló que es justo en esta modalidad dónde más empeño ponen al seguimiento y la orientación. "Para lograr una FP más conectada con el empleo", agregó.

Descenso en el resto de niveles

El resto de niveles educativos han experimentado un descenso en comparación con el curso escolar 2024/2025: Educación Infantil pasó de un 2,38% a un 2,04%, Educación Primaria de un 2,24% a un 1,94%, Educación Secundaria de un 6,52% a un 5,51% y Bachillerato de un 6,57% a un 5,29%. “Además, como no todas las ausencias cuentan igual, conviene precisar que mediamos aquellas faltas injustificadas, junto con los retrasos y las salidas anticipadas injustificadas, sobre el total de sesiones de clase programadas”, aclaró.

Todo apunta a que la tasa global de absentismo de este curso caerá, al igual que lo hizo la del año pasado. Y es que la media de absentismo del curso 2024/2025, el último curso que cuenta con datos cerrados, se situó en un 5,8%. Dos décimas por debajo que el año anterior. "Es una mejora que leemos con rigor y con el objetivo de consolidar esta tendencia y seguir mejorando", subrayó.

Una herramienta para prevenir las faltas

Suárez atribuyó este descenso generalizado al nuevo sistema de seguimiento de la Consejería, que se presentó en octubre del año pasado. Se trata de una aplicación web única, automática y segura, que actualiza los datos en tiempo real. Y que además de funcionar como herramienta para prevenir esta problemática, también ha permitido a los centros educativos librarse del papeleo tradicional, ya que el sistema sustituye el intercambio de documentación manual por un registro unificado.

“Permite emitir informes por distintas categorías como municipios o centros y facilita el acceso a los casos individuales, con plenas garantías de protección de datos”, apuntó. Asimismo, recordó que, por primera vez, la Consejería de Educación comparte estos datos con la Inspección Educativa y los servicios sociales municipales. ”Porque el fracaso escolar no solo hay que combatirlo desde el aula, sino también en coordinación con la Federación Canaria de Municipios y las administraciones para anticipar las ausencias y atender los motivos que hay detrás”, destacó.

Un plan de acción específico para las zonas turísticas

Por su parte, el parlamentario Francisco Linares, del Grupo Nacionalista —proponente de la pregunta—, señaló que los datos en las Islas son "relativamente buenos". Aunque mostró cierta preocupación por Tenerife, donde el absentismo escolar se da de manera más pronunciada en la comarca sur, con tasas superiores al 5%. En este contexto, Linares pidió un plan de actuación centrado en las zonas turísticas. "En verano, vivir cerca de la playa de ambientes de ocio puede influir más en el absentismo escolar que en otras zonas", explicó.

De cara al próximo curso, Suárez anunció la autorización por resolución del programa esTEla, que pretende facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. "Y su primer objetivo es precisamente ese, reducir el absentismo y el abandono con un refuerzo cercano al alumnado", comentó. Además de mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de oportunidades.