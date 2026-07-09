Canarias, en riesgo extremo por radiación ultravioleta del 9 al 13 de julio

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recordado que todas las islas estarán en riesgo extremo por radiación ultravioleta entre el 9 y el 13 de julio, según los indicadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) utilizados por la Dirección General de Salud Pública.

La advertencia afecta al conjunto del Archipiélago, aunque con una excepción parcial en Tenerife. En algunos municipios de la Isla el nivel previsto será muy alto, un escalón por debajo del extremo, pero igualmente asociado a medidas estrictas de protección.

Los municipios tinerfeños incluidos en el nivel de riesgo muy alto son Garachico, San Juan de la Rambla, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Güímar.

En el resto de Canarias, la recomendación para el nivel extremo es clara: evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora.

Canarias, la región con más radiación UV de España

Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con los niveles más elevados de radiación ultravioleta durante todo el año. Por este motivo, la protección frente al sol no debe limitarse al verano ni a los días despejados.

La radiación UV puede provocar daños incluso en jornadas con nubosidad, ya que parte de esa radiación atraviesa las nubes y llega igualmente a la piel y a los ojos. Por eso, Sanidad insiste en que la prevención debe mantenerse en cualquier punto de las islas y durante todo el año.

El riesgo aumenta durante episodios de alta radiación, especialmente en personas con piel clara, menores, mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

Qué hacer cuando el riesgo es muy alto o extremo

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza niveles muy altos, Sanidad recomienda extremar las medidas de protección.

Entre las pautas principales figura el uso diario de protección solar SPF 50+, aplicada de forma generosa y renovada con frecuencia. También se aconseja permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales del día, utilizar sombreros de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas y gafas de sol adecuadas.

En el caso del riesgo extremo, la recomendación se refuerza: lo más seguro es evitar la exposición directa al sol. Esta medida resulta especialmente importante para menores, personas mayores y población vulnerable.

El daño solar se acumula

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública advierten de que el daño solar es acumulativo. Las exposiciones repetidas sin protección y las quemaduras solares durante la infancia pueden aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de piel muchos años después, incluso décadas más tarde.

Por eso, Sanidad insiste en proteger de forma especial a niños y niñas. La piel infantil es más sensible y las quemaduras en edades tempranas tienen consecuencias a largo plazo.

La recomendación general es evitar que los menores estén al sol en las horas de mayor radiación, aplicar protección solar de factor alto, utilizar ropa adecuada y no confiarse aunque el día esté nublado o haya viento.

Cinco niveles de riesgo

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Radiación UV establece cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Cada nivel lleva asociadas recomendaciones específicas para reducir los riesgos sobre la salud.

De forma semanal, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud emite un mapa del Archipiélago con el nivel de riesgo previsto, de acuerdo con los indicadores establecidos por la Aemet.

La actualización para el periodo comprendido entre el 9 y el 13 de julio sitúa a Canarias en el escenario de mayor riesgo, con prácticamente todo el territorio en nivel extremo.

Protección también en la playa, la calle y la montaña

La radiación ultravioleta no solo afecta en la playa. También puede causar daño durante paseos, jornadas laborales al aire libre, actividades deportivas, excursiones en la montaña o desplazamientos cotidianos.

En Canarias, la altitud, la latitud y la elevada exposición solar hacen que la protección sea especialmente necesaria. En zonas de cumbre, además, la radiación puede ser más intensa que en áreas costeras.

Sanidad recuerda que el uso de protector solar debe ir acompañado de otras medidas físicas, como sombra, ropa adecuada, sombrero y gafas homologadas. La crema solar ayuda, pero no debe utilizarse como única barrera ni como excusa para prolongar la exposición.