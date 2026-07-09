'Ariadna', la nueva herramienta para salvar vidas en Canarias ante paradas cardíacas en la vía pública

Canarias ha incorporado una aplicación móvil al sistema de alertas del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que permitirá movilizar a ciudadanos voluntarios y localizar el desfibrilador semiautomático más cercano cuando se produzca una parada cardiorrespiratoria en la vía pública. La herramienta, bautizada con el nombre de Ariadna, arranca con una red de 1.450 desfibriladores semiautomáticos distribuidos por la región, de los cuales 932 ya están dados de alta y localizados en el sistema. Así, el Archipiélago se convierte, tras Galicia, en la segunda comunidad del país que apuesta por este recurso.

Según explicó este jueves, durante la presentación de la iniciativa, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, la propuesta está impulsada por la Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Canaria del Corazón y Cruz Roja. "Ariadna está diseñada para ofrecer una respuesta rápida ante una parada cardíaca que se produzca en la calle. Por ello, geolocaliza los desfibriladores semiautomáticos y envía una alerta a los voluntarios registrados que se encuentran cerca de la persona afectada en el momento en que se produce la llamada al 112", detalló.

Gracias a esta aplicación será posible ampliar la capacidad de respuesta hasta la llegada de los sanitarios. Solo el pasado año, el SUC atendió 1.318 paradas cardíacas y cerca de 700 entre enero y junio de este año, unas cifras que, tal y como señaló la titular de la sanidad canaria, justifican la puesta en marcha de este sistema en las Islas.

Funcionamiento

Ahora bien, ¿cómo es posible localizar a las personas que quieren participar como primeros intervinientes? El primer paso es tener la aplicación descargada en el dispositivo móvil e introducir una serie de datos, entre los que figura el número de teléfono. Esa información se conectará con Ariadna, que a su vez se conectará con el programa de gestión de emergencias que usa el SUC en la sala de coordinación. De este modo, cuando un coordinador sanitario recibe una alerta activará un botón denominado Emergencia Ariadna, que permitirá localizar, en el radio de un kilómetro, a todos los colaboradores que hay.

"Recibirán una llamada telefónica alertando de que hay una emergencia cercana y la aplicación se abrirá automáticamente. A continuación, se mostrará un mapa en el que el colaborador podrá elegir si desea desplazarse a pie o en coche. La aplicación le indicará cómo llegar al lugar de la emergencia y señalará en el mapa la ubicación de los desfibriladores disponibles", aclaró la directora del SUC, Noemí González.

González aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la implicación ciudadana y recordar que "cualquier persona puede ser voluntaria". De hecho, a diferencia de Galicia, en las Islas la aplicación autoriza que el registro se lleve a cabo sin tener conocimientos en reanimación cardiopulmonar. "El decreto de desfibrilación de Canarias permite que cualquier persona pueda dar un masaje cardíaco si llama a la línea de emergencias y habla con un coordinador sanitario del SUC y este le da las instrucciones", anotó.

Y es que los primeros cuatro minutos son vitales para favorecer la recuperación. En este sentido, el coordinador de proyectos de Calidad Asistencial de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Pablo Jorge, aseguró que "la diferencia entre vivir sin secuelas y entre tener una segunda oportunidad o no tenerla es que alguien ayude y reanime".

Supervivencia inferior al 10%

En su intervención, el especialista puso de manifiesto que la supervivencia tras una parada cardiaca extrahospitalaria es inferior al 10% en Europa. Por ello, defendió que para mejorar esos resultados son fundamentales la concienciación, la formación y el voluntariado. "Necesitamos a los canarios y a las canarias para poder actuar como voluntarios", remarcó. Además, el doctor apeló a la solidaridad de la población del Archipiélago para incrementar el número de personas inscritas en la app y expresó su deseo de lograr duplicar la supervivencia en un plazo de cinco años. "Nuestra población es solidaria y la prueba está en el trasplante cardíaco. Desde su puesta en marcha en 2019 -en el Hospital Doctor Negrín-, ya se han trasplantado 134 personas", valoró.

En el transcurso de 2025, más de 11.100 personas recibieron conocimientos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en la comunidad a través de actividades de promoción de la salud, si bien 2.887 completaron formación reglada impartida por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan). Uno de los principales objetivos de la Consejería de Sanidad es seguir potenciando la formación en esta materia para reducir los tiempos de respuesta ante una parada cardíaca.

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Ariadna se puede descargar a través de Google Play y la App Store. Los usuarios deben elegir entre registrarse como colaboradores, o bien, para dar de alta nuevos desfibriladores. De este modo, si un comercio instala uno, podrá quedar notificado.