Calendario escolar 2026/2027 de Canarias: cuándo empiezan las clases, vacaciones y festivos

El verano aún no ha finalizado, pero el calendario escolar de Canarias para el curso 2026-2027 ya marca la organización de miles de familias, estudiantes y profesionales de la educación. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha establecido las fechas de inicio y finalización de las clases, los periodos no lectivos y los festivos que afectarán al próximo curso en los centros de enseñanza no universitarios del Archipiélago.

El curso comenzará de forma escalonada en septiembre, en función de la etapa educativa. Los primeros en volver a las aulas serán los alumnos de Educación Infantil y Primaria, que iniciarán el cole el 9 de septiembre. Un día después, el 10 de septiembre, será el turno de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación Básica de Personas Adultas, Aula Mentor e Informática Básica.

El calendario continuará el 11 de septiembre con el comienzo de 1º y 2º de Bachillerato, tanto en edad ordinaria como para personas adultas. Después se irán incorporando el resto de enseñanzas, hasta completar el arranque del curso el 21 de septiembre.

Calendario escolar de Canarias 2026 2027 / Gobierno de Canarias

Resumen de fechas de comienzo de clases

9 de septiembre

Comenzarán las clases de Educación Infantil y Educación Primaria, las etapas que agrupan a buena parte del alumnado de los centros públicos, concertados y privados de Canarias.

10 de septiembre

Se incorporará el alumnado de ESO, además de Educación Básica de Personas Adultas, Aula Mentor e Informática Básica.

11 de septiembre

Arrancarán las clases de 1º y 2º de Bachillerato, tanto para alumnado en edad ordinaria como para personas adultas.

14 de septiembre

Empezarán los cursos de acceso directo a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

16 de septiembre

Será el turno de los Programas de Formación Profesional (Grado C), los itinerarios formativos de Programas de Formación Profesional Adaptada IFE+16 e IFC+21, los Grados D de Formación Profesional —ciclos de Grado Básico, Medio y Superior—, las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño y las Enseñanzas Deportivas.

21 de septiembre

El calendario de incorporaciones finalizará con That’s English!, la preparación para pruebas de acceso a ciclos formativos, la preparación para la prueba libre de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) y las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Cuándo finaliza el curso escolar 2026-2027

El final del curso también variará según la enseñanza. El 14 de mayo de 2027 finalizarán las actividades de 2º de Bachillerato, That’s English! y las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

Ese mismo mes terminarán también el 2º curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y el 2º curso de los Grados D de Formación Profesional, en sus modalidades de Grado Básico, Medio y Superior.

Para la mayoría del alumnado, el curso acabará el martes 22 de junio de 2027. Esa fecha está prevista para Educación Infantil, Primaria y ESO; 1º de Bachillerato y 1º de Bachillerato de Personas Adultas; Programas de Formación Profesional de Grado C y D; itinerarios de FP Adaptada IFE+16 e IFC+21; Educación Básica de Personas Adultas; Aula Mentor; Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño en primer curso; Enseñanzas Deportivas e Informática Básica en los niveles II y III.

Vacaciones escolares en Canarias

El calendario escolar de Canarias para el curso 2026-2027 fija dos grandes periodos no lectivos: Navidad y Semana Santa.

Las vacaciones de Navidad irán del 23 de diciembre al 8 de enero, ambos incluidos dentro del periodo no lectivo fijado por la Consejería.

Las vacaciones de Semana Santa se desarrollarán del 22 al 26 de marzo. Estos días se suman a los festivos nacionales, insulares y a los días de libre disposición que establezca cada centro educativo.

Festivos nacionales del curso escolar 2026-2027

A lo largo del curso habrá varios festivos de ámbito nacional o autonómico que afectarán a la actividad lectiva. Entre los días señalados figuran:

12 de octubre , Fiesta Nacional de España.

, Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre , al trasladarse el festivo de Todos los Santos, que cae en domingo el 1 de noviembre.

, al trasladarse el festivo de Todos los Santos, que cae en domingo el 1 de noviembre. 7 de diciembre , Día del Enseñante y del Estudiante.

, Día del Enseñante y del Estudiante. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Estos días no lectivos deberán tenerse en cuenta junto con los periodos de vacaciones y los festivos propios de cada isla.

Festivos insulares en Canarias durante el curso 2026-2027

Cada isla cuenta además con su propio festivo insular, que también afecta al calendario escolar. Para el curso 2026-2027, las fechas previstas son las siguientes:

Gran Canaria: 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino.

8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino. Lanzarote y La Graciosa: 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes.

15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes. Fuerteventura: 18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña.

18 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña. El Hierro: 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes.

24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes. La Gomera: 5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.

5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe. Tenerife: 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.

Un curso organizado en tres trimestres

Como ocurre en el resto del sistema educativo español, el curso se estructura en torno a tres trimestres separados por los periodos de Navidad y Semana Santa. La organización general es similar en todas las comunidades autónomas, aunque las fechas concretas dependen de cada administración educativa.

En España, las comunidades autónomas tienen competencias para fijar sus calendarios escolares dentro del marco general del sistema educativo. En Canarias, la resolución del Gobierno autonómico establece las fechas de comienzo y finalización de las actividades lectivas para los centros de enseñanzas no universitarias.

La estructura del curso debe garantizar, además, el cumplimiento del mínimo de 175 días lectivos en las enseñanzas obligatorias, una referencia común en la planificación educativa.

Días de libre disposición y calendario de cada centro

A las fechas generales fijadas por el Gobierno de Canarias hay que añadir los días de libre disposición que establezca cada centro educativo. Estos días pueden modificar la organización práctica del curso para cada comunidad escolar, por lo que las familias deben consultar también la información concreta de su colegio o instituto.

Los centros suelen comunicar estos días a través de sus canales oficiales, circulares, tablones de anuncios o páginas web. También pueden existir ajustes relacionados con actividades de inicio y final de curso, evaluaciones, enseñanzas específicas o características propias de cada centro.