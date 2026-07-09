El Cabildo de La Palma inicia la contratación de las obras para mejorar la seguridad en la entrada a El Remo

El Cabildo de La Palma inicia el proceso para la contratación de las obras para mejorar la entrada a El Remo, en el municipio de Los Llanos de Aridane, una intervención muy esperada por los vecinos y vecinas, que durante años han convivido con el deterioro de una vía clave para entrar y salir del barrio.

La obra, con un presupuesto de 191.778 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá proteger el margen de la vía y dar una respuesta práctica a un problema que afectaba a quienes utilizan esta carretera a diario.

Con esta obra, el Cabildo da respuesta a un problema que afecta directamente a la vida cotidiana de este núcleo costero. La actuación permitirá mejorar las condiciones de entrada y salida de El Remo y, al mismo tiempo, proteger el margen de la vía frente al deterioro provocado por el mar.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca que esta actuación “responde a una demanda de El Remo y mejora un acceso clave para la vida diaria del barrio”. “Esta carretera es la única forma de acceso a través de una vía pública para estos vecinos y vecinas y quienes visitan este enclave costero, y era necesario actuar para garantizar la seguridad”, señala,

Sergio Rodríguez añade que el Cabildo trabaja “con una mirada de isla, atendiendo también las necesidades de los barrios y núcleos costeros”. “No hay vecinos de primera y de segunda. Cada núcleo cuenta y cada acceso seguro importa”, afirma.

Sergio Rodríguez también recalcó y agradeció la implicación del Director General de Costas, Toni Acosta, para resolver la problemática que afecta a la zona y acelerar esta actuación tan necesaria.

El consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, explica que la cercanía al mar, los temporales y el paso del tiempo han ido afectando a este tramo de la LP-213. “El objetivo es mejorar el acceso, reforzar la seguridad del tramo y evitar que el deterioro siga avanzando”, señala.

Por su parte, el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, valora el avance de una actuación “muy esperada por El Remo y trabajada junto a sus vecinos y vecinas”. El regidor destaca que el Ayuntamiento “ha ido de la mano de la Asociación de Vecinos y del Cabildo para desbloquear una demanda del barrio”.

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El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, señala que “esta actuación demuestra la importancia de la coordinación entre administraciones para resolver problemas concretos, especialmente en zonas costeras donde el entorno exige respuestas bien planificadas”.